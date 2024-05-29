Такое печенье не будет слишком сухим, но будет иметь насыщенный вкус благодаря орешкам, считает автор кулинарного блога.

Иногда хочется сделать дома, когда есть свободное время, что-то вкусное и без особых заморочек. Рецепт печенья с орешками как раз идеально для этого подходит, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Мука - 300-350 грамм

Сахар - 130 грамм

Сливочное масло или маргарин - 200 грамм

Яйцо - 1 штука

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Ванильный сахар - 10 грамм

Соль - щепотка

Для посыпки:

Яйцо - 1 штука

Арахис - 150 грамм

Приготовление:

В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Добавьте яйцо и снова взбейте до получения гладкой консистенции.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на 20-30 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Вырежьте печенье любой формы и выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Взбейте яйцо в небольшой миске. Измельчите арахис (можно использовать нож или блендер). Смажьте поверхность каждого печенья взбитым яйцом и посыпьте измельченным арахисом.

Выпекайте в разогретой духовке около 20 минут, до золотистого цвета. Готовое печенье выньте из духовки и дайте ему полностью остыть.

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