Иногда хочется сделать дома, когда есть свободное время, что-то вкусное и без особых заморочек. Рецепт печенья с орешками как раз идеально для этого подходит, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- Мука - 300-350 грамм
- Сахар - 130 грамм
- Сливочное масло или маргарин - 200 грамм
- Яйцо - 1 штука
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Ванильный сахар - 10 грамм
- Соль - щепотка
Для посыпки:
- Яйцо - 1 штука
- Арахис - 150 грамм
Приготовление:
В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Добавьте яйцо и снова взбейте до получения гладкой консистенции.
Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на 20-30 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Вырежьте печенье любой формы и выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Взбейте яйцо в небольшой миске. Измельчите арахис (можно использовать нож или блендер). Смажьте поверхность каждого печенья взбитым яйцом и посыпьте измельченным арахисом.
Выпекайте в разогретой духовке около 20 минут, до золотистого цвета. Готовое печенье выньте из духовки и дайте ему полностью остыть.
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