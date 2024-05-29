Овощную запеканку можно делать по разным рецептам, поэтому важно выбрать для себя тот, который наибольше подходит для вашего стола. Деталями своего блюда в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».
Ингредиенты:
- Молодой кабачок (средний) - 1 штука
- Картофель (средний) - 2 штуки
- Морковь - 1 штука
- Лук - 1 штука
- Яйца - 3 штуки
- Сыр - по вкусу
- Зелень - по вкусу
- Мука - 1 столовая ложка
- Сметана - 1 столовая ложка
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Сухой чеснок или свежий - по вкусу
Приготовление:
Натрите кабачок на крупной терке, немного посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы выделился сок. Затем тщательно отожмите сок. Натрите картофель, морковь и лук на крупной терке. Соедините с натертым кабачком.
Добавьте к овощной смеси яйца, специи (соль, перец, сухой чеснок или свежий измельченный чеснок), муку и сметану. Хорошо перемешайте до однородности. По желанию, добавьте тертый сыр и измельченную зелень в овощную смесь. Тщательно перемешайте.
Выложите овощную смесь в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 50 минут, до золотистой корочки.
После выпекания дайте запеканке остыть, чтобы она лучше держала форму. Подавайте со сметаной.
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