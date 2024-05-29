Готовить блюдо можно разными способами, главное выбрать овощи, которые вам нравятся больше всего и не бояться экспериментов.

Овощную запеканку можно делать по разным рецептам, поэтому важно выбрать для себя тот, который наибольше подходит для вашего стола. Деталями своего блюда в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты:

Молодой кабачок (средний) - 1 штука

Картофель (средний) - 2 штуки

Морковь - 1 штука

Лук - 1 штука

Яйца - 3 штуки

Сыр - по вкусу

Зелень - по вкусу

Мука - 1 столовая ложка

Сметана - 1 столовая ложка

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Сухой чеснок или свежий - по вкусу

Приготовление:

Натрите кабачок на крупной терке, немного посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы выделился сок. Затем тщательно отожмите сок. Натрите картофель, морковь и лук на крупной терке. Соедините с натертым кабачком.

Добавьте к овощной смеси яйца, специи (соль, перец, сухой чеснок или свежий измельченный чеснок), муку и сметану. Хорошо перемешайте до однородности. По желанию, добавьте тертый сыр и измельченную зелень в овощную смесь. Тщательно перемешайте.

Выложите овощную смесь в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 50 минут, до золотистой корочки.

После выпекания дайте запеканке остыть, чтобы она лучше держала форму. Подавайте со сметаной.

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