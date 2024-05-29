Овощную запеканку можно делать по разным рецептам, поэтому важно выбрать для себя тот, который наибольше подходит для вашего стола. Деталями своего блюда в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты:

  • Молодой кабачок (средний) - 1 штука
  • Картофель (средний) - 2 штуки
  • Морковь - 1 штука
  • Лук - 1 штука
  • Яйца - 3 штуки
  • Сыр - по вкусу
  • Зелень - по вкусу
  • Мука - 1 столовая ложка
  • Сметана - 1 столовая ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Сухой чеснок или свежий - по вкусу

Приготовление:

Натрите кабачок на крупной терке, немного посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы выделился сок. Затем тщательно отожмите сок. Натрите картофель, морковь и лук на крупной терке. Соедините с натертым кабачком.

Добавьте к овощной смеси яйца, специи (соль, перец, сухой чеснок или свежий измельченный чеснок), муку и сметану. Хорошо перемешайте до однородности. По желанию, добавьте тертый сыр и измельченную зелень в овощную смесь. Тщательно перемешайте.

Выложите овощную смесь в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 50 минут, до золотистой корочки.

После выпекания дайте запеканке остыть, чтобы она лучше держала форму. Подавайте со сметаной.

Последние новости Украины:

Обычного омлета больше не захочется: рецепт оригинальной яичницы на завтрак.

Отличная замена омлету на завтрак: Хименес-Браво поделился вкусной идеей.

Омлет будет еще нежнее, если знать один секрет: повар дал рецепт душистого завтрака.