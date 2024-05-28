Такая запеканка получится очень мягкой и нежной, ее можно подавать к кофе и чаю. Об этом в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».
Ингредиенты:
- Кисломолочный сыр - 500 грамм
- Яйца - 4 штуки
- Сахар - 4 столовые ложки
- Молоко - 2 столовые ложки
- Манная крупа - 2 столовые ложки
- Соль - щепотка
- Груша - 1 штука
- Сахарная пудра - для присыпки
Приготовление:
В миске смешайте кисломолочный сыр, манную крупу, сахар, молоко и желтки (отделите их от белков). Взбейте смесь блендером до однородной консистенции. В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков.
Аккуратно введите взбитые белки в творожную массу, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Очистите грушу от кожуры и сердцевины, нарежьте её тонкими ломтиками.
Выложите творожную массу в форму для запекания, сверху аккуратно разложите ломтики груши.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета и готовности (проверьте готовность зубочисткой - она должна выйти сухой). После выпекания дайте запеканке остыть. Посыпьте её сахарной пудрой перед подачей.
Последние новости Украины:
Обычного омлета больше не захочется: рецепт оригинальной яичницы на завтрак.
Отличная замена омлету на завтрак: Хименес-Браво поделился вкусной идеей.
Омлет будет еще нежнее, если знать один секрет: повар дал рецепт душистого завтрака.