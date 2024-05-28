Пирог с сыром будет намного мягче, если добавить в него молока и манной крупы, считает автор кулинарного блога

Такая запеканка получится очень мягкой и нежной, ее можно подавать к кофе и чаю. Об этом в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты:

Кисломолочный сыр - 500 грамм

Яйца - 4 штуки

Сахар - 4 столовые ложки

Молоко - 2 столовые ложки

Манная крупа - 2 столовые ложки

Соль - щепотка

Груша - 1 штука

Сахарная пудра - для присыпки

Приготовление:

В миске смешайте кисломолочный сыр, манную крупу, сахар, молоко и желтки (отделите их от белков). Взбейте смесь блендером до однородной консистенции. В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков.

Аккуратно введите взбитые белки в творожную массу, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Очистите грушу от кожуры и сердцевины, нарежьте её тонкими ломтиками.

Выложите творожную массу в форму для запекания, сверху аккуратно разложите ломтики груши.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета и готовности (проверьте готовность зубочисткой - она должна выйти сухой). После выпекания дайте запеканке остыть. Посыпьте её сахарной пудрой перед подачей.

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