Рецепт печенья не нов, однако по-прежнему остается актуальным и очень вкусным, считает автор кулинарного блога.

Этот рецепт печенья будет хорошим дополнением к чаю, поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya». По ее словам, тесто для лакомства похоже на тесто для Наполеона, поэтому следует это учитывать.

Ингредиенты:

Холодное сливочное масло - 200 грамм

Мука - 280 грамм

Холодная вода - 85 мл

Яйцо (маленькое) - 1 штука

Соль - щепотка

Сахар - для присыпки

Уксус - 1 чайная ложка

Приготовление:

В миске размешайте муку и холодное сливочное масло до состояния крошки. Это можно сделать с помощью кухонного комбайна, блендера или ножа, как вам удобнее. Добавьте в смесь муки и масла яйцо, уксус, соль и холодную воду. Быстро замешайте тесто, стараясь не нагревать его.

Как только тесто соберется в однородную массу, сразу заверните его в пленку и поместите в морозильную камеру на 1 час.

Достаньте тесто из морозильника и дайте ему полежать при комнатной температуре 5 минут. Начните раскатывать тесто. Вначале это может быть трудно, но с каждым разом тесто будет становиться податливее.

Присыпьте раскатанное тесто сахаром и немного придавите его, чтобы сахар впитался в тесто. Сформируйте печенье, заворачивая тесто в форме, как показано на видео. Если хотите сделать "ушки", оставьте как есть, а если "сердечки", то удлините кончик.

Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов Цельсия духовке в течение 20-23 минут до золотистого цвета.

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