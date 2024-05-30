Крабовый салат с огурцом смакует очень по-летнему, поэтому это популярное блюдо может радовать не только в холодные месяцы.

Крабовый салат остается одним из самых популярных блюд, которые готовят и на праздничный стол, и просто так. Невероятной популярностью салат с крабовыми палочками пользуется во время зимних праздников, но и в летнее время он способен дополнить любой стол.

Например, если приготовить его с огурцом. Этот простой ингредиент придаст крабовому салату необходимую свежесть и сочность.

Итак, для приготовления крабового салата с огурцом требуются следующие ингредиенты: крабовые палочки, сладкий перец, огурец, яйца, кукуруза и майонез.

Крабовые палочки следует нарезать. Также нарезаем кубиками сладкий перец. Режем и добавляем в салат с крабовыми палочками огурец.

Крабовый салат с огурцом по-летнему.

Яйца отвариваем и тоже нарезаем. Добавляем в салат соль, перец по вкусу, кукурузу и все перемешиваем с майонезом – вот и все, Крабовый с огурцом готов.

По желанию, к такому салату с крабовыми палочками можно добавить зеленый лук – этот ингредиент подарит блюду летнее настроение.

Также крабовый салат с огурцом можно приготовить по-другому. Рецептом поделилась фудблогер «Recepti dariko».

Ингредиенты требуются следующие – крабовые палочки, огурцы, а также сметана, дижонская горчица, оливковое масло и кунжут.

Крабовый салат с огурцом по-летнему.

Крабовые палочки тоненько нарезаем или разбираем на волокна. Огурцы также режем тоненькими полосочками.

Готовим заправку – соединяем сметану, горчицу, оливковое масло. Добавляем в салат заправку, соль и перец. Перед подачей украшаем кунжутом.

«Очень простой и вкусный салат», - отметила автор блога с рецептами.

Последние новости Украины:

Крабовые палочки созданы для этого салата: новый рецепт вкусности без майонеза.

Как быстро приготовить лаваш с крабовыми палочками: простой рецепт сочной закуски.

Рецепт любимого крабового салата по-новому: все сменит один ингредиент.