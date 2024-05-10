Легендарный крабовый салат можно готовить не только в холодные месяцы и в новогодние праздники, всего несколько ингредиентов подарят этому блюду весеннюю легкость.

Крабовый салат остается звездой праздничных застолий. Готовить его очень просто и легко, а с ингредиентами можно экспериментировать.

Крабовый салат прекрасно смакует с рисом и без, с ананасом, пекинской капустой, маринованными шампиньонами, болгарским перцем и другими вкусными продуктами.

А вот весенней свежести крабовому салату подарят два ингредиента. Как приготовить такой вариант салата рассказала фудблогерка «alin_withkitchen».

«Салат для весны», – подчеркнула блогер, рассказывая о рецепте.

Крабовый салат по-весеннему.

И для приготовления понадобятся такие ингредиенты: крабовые палочки (лучше мясо краба) – 200 г, огурчик свежий – 1 шт, кукуруза консервированная – 200 г, майонез – 100 г, соль, перец – по вкусу.

Приготовление этого весеннего салата так же элементарно, как обычно.

Крабовые палочки разделяем на волокна, из огурца удаляем семена (середину) и нарезаем полосками. Добавляем в салат кукурузу, майонез, соль и перец.

Крабовый салат по-весеннему.

Вот и все, крабовый салат по-весеннему можно подавать на стол!

Напомним, что главный компонент крабовых палочек – сурими. Сурими может быть изготовлен из различных видов рыбы, но чаще всего используется треска, минтай, хек или тунец. В 100 г крабовых палочек содержится около 15 г белка.

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