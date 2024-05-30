На своей странице в Instagram неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как вкусно и оригинально приготовить молодую картошку.

Чимичури – это популярный латиноамериканский соус, который обычно подают к шашлыку и просто жареному мясу, но "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил добавить его к молодой картошке – и получилось невероятно вкусно.

Главными ингредиентами соуса чимичури являются петрушка, чеснок и оливковое масло. На 1 кг молодого картофеля "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

60 г петрушки

60 г кинзы

100 г помидора

80 г красного лука

1 зубчик чеснока

сук половинки лимона

200 г оливкового масла

соль и перец – по вкусу

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво хорошо вымывает молодой картофель и вместе с кожурой разрезает пополам.

Сначала отвариваем картофель до готовности, а затем выкладываем на противень, застеленный пергаментом, немного поливаем растительным маслом, солим и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-15 минут до хрустящей золотистой корочки.

Чтобы приготовить соус чимичури, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво максимально мелко нарезает петрушку и кинзу, помидор, сладкий лук и чеснок. К овощам и зелени добавляем оливковое масло, сок половинки лимона, соль и перец по вкусу и перемешиваем все.

Запеченный молодой картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перемешивает с соусом чимичури и сразу подает к столу.

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