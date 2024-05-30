На своей странице в Instagram неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как вкусно и оригинально приготовить молодую картошку.
Чимичури – это популярный латиноамериканский соус, который обычно подают к шашлыку и просто жареному мясу, но "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил добавить его к молодой картошке – и получилось невероятно вкусно.
Главными ингредиентами соуса чимичури являются петрушка, чеснок и оливковое масло. На 1 кг молодого картофеля "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 60 г петрушки
- 60 г кинзы
- 100 г помидора
- 80 г красного лука
- 1 зубчик чеснока
- сук половинки лимона
- 200 г оливкового масла
- соль и перец – по вкусу
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво хорошо вымывает молодой картофель и вместе с кожурой разрезает пополам.
Сначала отвариваем картофель до готовности, а затем выкладываем на противень, застеленный пергаментом, немного поливаем растительным маслом, солим и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-15 минут до хрустящей золотистой корочки.
Чтобы приготовить соус чимичури, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво максимально мелко нарезает петрушку и кинзу, помидор, сладкий лук и чеснок. К овощам и зелени добавляем оливковое масло, сок половинки лимона, соль и перец по вкусу и перемешиваем все.
Запеченный молодой картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перемешивает с соусом чимичури и сразу подает к столу.
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