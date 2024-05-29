Этот мясной рулет получается настолько вкусным и красивым, что подойдет не только каждый день, но и для любого праздничного стола, и готовится он довольно просто.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ рассказала, как приготовить вкуснейший мясной рулет с сухофруктами, который станет украшением любого стола.

Рецепт достаточно прост. Для приготовления мясного рулета с сухофруктами нам понадобятся следующие ингредиенты:

шея свиная - 1,5 кг

сухофрукты – 300 г (лучше брать чернослив, курагу и инжир)

чеснок – 5-7 зубчиков

специи – 3 ст.л. (шеф-повар брала копченую паприку и смесь специй для мяса)

горчица негостра – 100-140 г

соль и перец – по вкусу

Сухофрукты предварительно замачиваем в кипятке, затем просушиваем и мелко нарезаем.

Свинину разрезаем в ровный пласт.

"Не надо стараться резать сильно тонко. Я немного отбила. Особое внимание при отбивании надо уделить краю рулета, который будет закручиваться самым последним", – пояснила шеф-повар.

Для маринада смешиваем горчицу, измельченный чеснок, соль, перец и другие специи. Смазываем мясо половиной маринада. Сверху выкладываем сухофрукты, не заходя на тот край, который мы хорошо отбивали.

Заворачиваем мясо в рулет, перевязываем кулинарной нитью и смазываем сверху оставшимся маринадом. Выкладываем рулет швом вниз на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 3 часа.

Готовому рулету даем остыть, убираем нитки, нарезаем и наслаждаемся.

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