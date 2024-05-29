Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам еще один простой, но очень вкусный рецепт для сезона шашлыков.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила собрать рецепты оригинальных и вкусных маринадов для блюд на гриле.

На этот раз у себя в Instagram "Мастер Шеф" Глинская поделилась рецептом самого простого и вкусного маринада для шашлыка из свинины.

При этом если у вас нет возможности выбраться на природу и пожарить мясо на огне, этот маринад прекрасно подойдет и для того, чтобы запечь или пожарить мясо в домашних условиях. Кроме того, этот маринад отлично подойдет не только для свинины, но и для курицы.

Для приготовления шашлыка "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет 1 кг свиной шеи. А главная составляющая этого маринада – это ароматное растительное масло.

Для маринада нам понадобится всего три ингредиента:

вода – 500 г

соевый соус – 250 г

растительное масло ароматное – 2 ст.л.

Чтобы приготовить маринад, просто смешиваем воду комнатной температуры с соевым соусом и растительным маслом.

Свинину нарезаем на куски и заливаем маринадом, чтобы полностью покрыть мясо. Чтобы мясо хорошо промариновалось, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет его на 10-12 часов в холодильник.

Жарим шашлык на огне или запекаем замаринованное мясо в разогретой духовке до готовности.

"Поэтому готовьте со мной вкусно, быстро и легко!", - подчеркнула "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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