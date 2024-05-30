Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить домашнее клубничное мороженое на палочке.
"Сегодня делюсь новым рецептом мороженого из клубники, которое очень похоже на плодово-ягодное, как в детстве))", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".
Для приготовления домашнего клубничного мороженого нам понадобится всего три ингредиента.
"Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла:
- 500 г клубники
- 200 г сгущенки
- 50 г сливок жирностью 33%
Готовится домашнее мороженое очень просто и быстро. Клубнику хорошо вымываем и вместе со сгущенкой и жирными сливками перебиваем блендером до однородности.
Можно использовать специальные формы для мороженого или одноразовые бумажные стаканчики и любые палочки. Клубничную массу звезда "Мастер Шеф" разливает в стаканчики, вставляет палочки и отправляет в морозилку до застывания.
Чтобы мороженое легко доставалось из стаканчика, нужно подержать его в руках несколько минут или просто быстро подставить под теплую воду.
Кроме того, ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила рецепт еще одного десерта с клубникой, для которого нам понадобится клубника, йогурт, мед и шоколад.
Клубнику нарезаем на кусочки и смешиваем с йогуртом и медом. Ложкой небольшими порциями выкладываем эту смесь на пергамент, кладем всередину палочки и отправляем в морозилку. Когда клубника с йогуртом замерзнет, достаем и погружаем каждую порцию в растопленный шоколад и даем ему застыть.
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