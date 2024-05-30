Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить домашнее клубничное мороженое на палочке.

"Сегодня делюсь новым рецептом мороженого из клубники, которое очень похоже на плодово-ягодное, как в детстве))", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".

Для приготовления домашнего клубничного мороженого нам понадобится всего три ингредиента.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла:

500 г клубники

200 г сгущенки

50 г сливок жирностью 33%

Готовится домашнее мороженое очень просто и быстро. Клубнику хорошо вымываем и вместе со сгущенкой и жирными сливками перебиваем блендером до однородности.

Можно использовать специальные формы для мороженого или одноразовые бумажные стаканчики и любые палочки. Клубничную массу звезда "Мастер Шеф" разливает в стаканчики, вставляет палочки и отправляет в морозилку до застывания.

Чтобы мороженое легко доставалось из стаканчика, нужно подержать его в руках несколько минут или просто быстро подставить под теплую воду.

Кроме того, ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила рецепт еще одного десерта с клубникой, для которого нам понадобится клубника, йогурт, мед и шоколад.

Клубнику нарезаем на кусочки и смешиваем с йогуртом и медом. Ложкой небольшими порциями выкладываем эту смесь на пергамент, кладем всередину палочки и отправляем в морозилку. Когда клубника с йогуртом замерзнет, ​​достаем и погружаем каждую порцию в растопленный шоколад и даем ему застыть.

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