Участник "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкуснейшие кабачковые оладьи со сметаной и зеленью.
Для приготовления кабачковых оладий нам понадобится:
- кабачок (натираем на крупной терке и руками отжимаем от лишнего сока) – 550 г
- яйцо С1 – 1 шт.
- мука пшеничная – 140 г
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
Для соуса "Мастер Шеф" Макс Пустовит взял следующие ингредиенты:
- сметана 15% - 200 г
- укроп/базилик/зеленый лук - 10 г
- чеснок свежий или гранулированный – 0,5 г
- соль и перец – по вкусу
- семена тыквы – 15 г
Тертый кабачок смешиваем с яйцом, мукой, специями и замешиваем тесто по консистенции похожее на густую сметану.
На разогретую сковороду звезда "Мастер Шеф" наливает небольшое количество растительного масла, формирует оладьи и обжаривает их на небольшом огне по 3-4 минуты с обеих сторон, прикрывая крышкой.
"Я люблю, чтобы они были более пропарены и по текстуре что-то по типу панкейков, а вы, если любите более зажаренные, тогда делайте тонкими и жарьте без крышки до насыщенно золотистого цвета", - пояснил "Мастер Шеф" Макс Пустовит.
Чтобы приготовить соус к кабачковым оладьям, смешиваем сметану, мелко нарезанную зелень, чеснок, специи и семечки тыквы.
Звезда "Мастер Шеф" выкладывает готовые оладьи столбиком, промазывая их сметанным соусом, а также приправляет трюфельным маслом.
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