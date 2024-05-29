Звезда одного из сезонов кулинарного проекта "Мастер Шеф" Макс Пустовит поделился секретами, благодаря которым кабачковые оладьи получатся невероятно вкусными.

Участник "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкуснейшие кабачковые оладьи со сметаной и зеленью.

Для приготовления кабачковых оладий нам понадобится:

кабачок (натираем на крупной терке и руками отжимаем от лишнего сока) – 550 г

яйцо С1 – 1 шт.

мука пшеничная – 140 г

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки

Для соуса "Мастер Шеф" Макс Пустовит взял следующие ингредиенты:

сметана 15% - 200 г

укроп/базилик/зеленый лук - 10 г

чеснок свежий или гранулированный – 0,5 г

соль и перец – по вкусу

семена тыквы – 15 г

Тертый кабачок смешиваем с яйцом, мукой, специями и замешиваем тесто по консистенции похожее на густую сметану.

На разогретую сковороду звезда "Мастер Шеф" наливает небольшое количество растительного масла, формирует оладьи и обжаривает их на небольшом огне по 3-4 минуты с обеих сторон, прикрывая крышкой.

"Я люблю, чтобы они были более пропарены и по текстуре что-то по типу панкейков, а вы, если любите более зажаренные, тогда делайте тонкими и жарьте без крышки до насыщенно золотистого цвета", - пояснил "Мастер Шеф" Макс Пустовит.

Чтобы приготовить соус к кабачковым оладьям, смешиваем сметану, мелко нарезанную зелень, чеснок, специи и семечки тыквы.

Звезда "Мастер Шеф" выкладывает готовые оладьи столбиком, промазывая их сметанным соусом, а также приправляет трюфельным маслом.

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