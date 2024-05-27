Пышный омлет, это и вкусно, и коорисно, и невероятно аппетитно, особенно, когда блюдо после того, как его выложили на тарелку, не оседает.

Омлет – классическое блюдо, которое многие обожают на завтрак. Он быстро готовится, надолго наполняет энергией, полезный. К тому же можно экспериментировать с начинками, поэтому на вкус омлет всегда может быть разным.

Омлет готовят в сковороде, мультиварке, на водяной бане или в духовке. У всех, кто любит омлеты, есть свои секреты и любимые рецепты. Рецептом своего омлета, пышного и который не оседает поделилась и автор страницы «Reeixit».

«Пышный омлет с овощами, который не оседает», - отметила хозяйка.

Рецепт пышного омлета, который не оседает.

И для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 5-6 яиц, половина небольшого кабачка, половина небольшого лука, половинка среднего помидора, 1 ст.л. с горкой муки.

Все ингредиенты смешиваем блендером. Сковороду разогреваем, смазываем растительным или сливочным маслом. Выливаем яично-овощную смесь.

«Выпекаю под крышкой на маленьком газе 12-15 мин ( зависит от диаметра сковородки, у меня 26 см)», - отмечала блогер.

Рецепт пышного омлета, который не оседает.

По словам хозяйки, этот рецепт омлета она придумала для своего ребенка, который плохо ест овощи.

«А в таком варианте уминает за две щеки», – рассказывала блогер.

Отметим, что для омлета можно добавить другие любимые овощи. Например, брокколи или цветную капусту.

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