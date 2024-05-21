Так ніжні оладки з полуничним сиропом можна приготувати і на сніданок, і на вечерю і взагалі у будь-яку мить, коли хочеться смачненького.

Сезон запашної полуниці розпочався. З додаванням цієї ягоди готують різноманітні десерти, джеми і навіть салати, варять варення і печуть паляниці.

На швидку руку полуницю можна просто полити сметаною і посипати цукром, а можна швидко зварити сироп.

Наприклад, до повітряних оладок. Таким рецептом і поділилася блогерка Вікторія Тєряєва.

«Запевняю, цей рецепт ви захочете повторяти знову і знову», - зазначила Вікторія.

Повітряні оладки з полуничним сиропом.

Отже інгредієнти для приготування оладок знадобляться наступні: кисломолочний сир - 200гр, яйця курячі - 2шт, цукор - 70гр, теплий кефір - 200мл, сода - пів ч.л., борошно - 200гр.

А для полуничного сиропу: полуниця - 300гр, цукор - 100гр, лимонний сік, мʼята та вода - 50мл.

Готуючи оладки, всі інгредієнти треба об’єднати і перемішати вінчиком.

Повітряні оладки з полуничним сиропом.

Для полуничного сиропу порізану полуницю поєднуємо з цукром, лимонним соком та водою і проварюємо на гарячій пательні.

«Лише дві-три хвилини – і готово», - підкреслила блогерка.

Оладки з полуничним сиропом Вікторія подавала з сиром маскарпоне і свіжою порізаною м’ятою.

Повітряні оладки з полуничним сиропом.

Підкреслимо, що полуниця має низьку калорійність: в 100 г всього 30 ккал.

Полуниця багата на вітаміни групи В, А, С, Е, РР, К, сахариди, каротин, фолієву кислоту, калій, кальцій, магній, натрій, залізо, цинк, фосфор та органічні кислоти, а також на клітковину і пектини.

Повітряні оладки з полуничним сиропом.

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