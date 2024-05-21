Так нежные оладьи с клубничным сиропом можно приготовить и на завтрак, и на ужин и вообще в любой момент, когда хочется вкусненького.

Сезон ароматной клубники начался. С добавлением этой ягоды готовят разнообразные десерты, джемы и даже салаты, варят варенье и пекут паляныци.

На скорую руку клубнику можно просто полить сметаной и посыпать сахаром, а можно быстро сварить сироп.

Например, к воздушным оладьям. Таким рецептом и поделилась блогер Виктория Теряева.

«Уверяю, этот рецепт вы захотите повторять снова и снова», – отметила Виктория.

Воздушные оладьи с клубничным сиропом.

Итак, ингредиенты для приготовления оладий понадобятся следующие: кисломолочный творог – 200гр, яйца куриные – 2шт, сахар – 70гр, теплый кефир – 200мл, сода – пол ч.л., мука – 200гр.

А для клубничного сиропа: клубника – 300гр, сахар – 100гр, лимонный сок, мята и вода – 50мл.

Готовя оладьи, все ингредиенты нужно объединить и перемешать венчиком.

Воздушные оладьи с клубничным сиропом.

Для клубничного сиропа порезанную клубнику соединяем с сахаром, лимонным соком и водой и провариваем на горячей сковороде.

«Лишь две-три минуты – и готово», - подчеркнула блогер.

Оладьи с клубничным сиропом Виктория подавала с сыром маскарпоне и порезанной свежей мятой.

Воздушные оладьи с клубничным сиропом.

Подчеркнем, что клубника обладает низкой калорийностью: в 100 г всего 30 ккал.

Клубника богата витаминами группы В, А, С, Е, РР, К, сахаридами, каротином, фолиевой кислотой, калием, кальцием, магнием, натрием, железом, цинком, фосфором и органическими кислотами, кислоты, а также клетчаткой и пектинами.

Воздушные оладьи с клубничным сиропом.

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