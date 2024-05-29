Пикантная руккола с горчинкой придаст вкусам не только салату, но и многим другим блюдам – одним из рецептов поделился и известный ресторатор, судья «Мастер Шеф» Хименес-Браво.

Говоря об этом рецепте с использованием руколы, Эктор Хименес-Браво заверил, что вкус блюда понравится всем.

«Такого сочетания вкусов в бургере я еще нигде не пробовал. Бьюсь об заклад он вам понравится, сохраняйте», - отмечал Эктор на своей странице Инстаграм, решив дать рецепт бургера.

И для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: булочка, фарш – 150 грамм, соль и перец по вкусу, руккола, а также помидор.

Также к бургеру с рукколой, помидором и фаршем Хименес-Браво предложил приготовить соус. И он будет состоять из вяленых томатов, арахиса, пармезана, маслом из-под вяленых томатов, соли и перца по вкусу.

Что приготовить с рукколой.

Сначала готовим соус – выкладываем ингредиенты в чашу для блендера и перемешиваем.

Теперь готовим котлету для бургера – добавляем в фарш соль и перец, перемешиваем и формируем. Запекаем в духовке.

Булочку разрезаем, смазываем оливковым маслом и жарим на сковороде до золотистого цвета. Но он должен остаться мягким.

Теперь на половинки булочки выкладываем соус. На одну из половинок добавляем рукколу, кусочки помидора, котлету. Накрываем все второй половинкой булочки. Вот и все, можно наслаждаться!

Что приготовить с рукколой.

Что приготовить с рукколой.

Отметим, что руккола насыщает организм питательными веществами – и в то же время почти не содержит калорий. Витамины А, С, К, кальций, калий, магний, железо, фолиевая кислота – все это в руколе.

Кроме того, руккола содержит немало антиоксидантов и глюкозиналатов, являющихся профилактикой рака простаты, легких и поджелудочной железы.

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