Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить ленивые вареники не с творогом, а с картофелем.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам оригинальный и вкусный рецепт соленых ленивых вареников с картошкой.

Для приготовления картофельных ленивых вареников "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

картофель – 700 г

яйцо – 1 шт.

мука – 150 г

соль и черный перец – по вкусу

К ленивым вареникам обязательно нужно приготовить заправку. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

лук репчатый – 2 шт.

смесь растительного и сливочного масла для жарки

соль и перец – по вкусу

сметана – 1-2 ст.л.

Картофель "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит, нарезает на куски и отваривает в подсоленной воде до готовности, а затем сливает воду, разминает картофель в пюре и дает ему остыть.

Охлажденное картофельное пюре, чтобы ленивые вареники имели идеальную консистенцию, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на мелкой терке. Добавляем к картофелю яйцо, соль, перец, а также постепенно, начиная со 100 г, добавляем муку и замешиваем тесто. Далее муку добавляем по необходимости.

Параллельно готовим зажарку: чистим лук, нарезаем кубиками и обжариваем на смеси растительного и сливочного масла.

Из картофельного теста формируем колбаску, нарезаем ее на кусочки и формируем ленивые вареники.

"Кстати, вот в таком состоянии можно заморозить варенички, а потом уже быстренько отварить, когда нужно", – отметила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Варим ленивые вареники в кипящей подсоленной воде буквально 1-1,5 минуты после того, как они всплывут. Выкладываем готовые ленивые вареники на тарелку, а сверху добавляем жареный лук и сметану.

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