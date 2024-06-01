Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам оригинальный и вкусный рецепт соленых ленивых вареников с картошкой.
Для приготовления картофельных ленивых вареников "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- картофель – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 150 г
- соль и черный перец – по вкусу
К ленивым вареникам обязательно нужно приготовить заправку. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:
- лук репчатый – 2 шт.
- смесь растительного и сливочного масла для жарки
- соль и перец – по вкусу
- сметана – 1-2 ст.л.
Картофель "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит, нарезает на куски и отваривает в подсоленной воде до готовности, а затем сливает воду, разминает картофель в пюре и дает ему остыть.
Охлажденное картофельное пюре, чтобы ленивые вареники имели идеальную консистенцию, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на мелкой терке. Добавляем к картофелю яйцо, соль, перец, а также постепенно, начиная со 100 г, добавляем муку и замешиваем тесто. Далее муку добавляем по необходимости.
Параллельно готовим зажарку: чистим лук, нарезаем кубиками и обжариваем на смеси растительного и сливочного масла.
Из картофельного теста формируем колбаску, нарезаем ее на кусочки и формируем ленивые вареники.
"Кстати, вот в таком состоянии можно заморозить варенички, а потом уже быстренько отварить, когда нужно", – отметила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Варим ленивые вареники в кипящей подсоленной воде буквально 1-1,5 минуты после того, как они всплывут. Выкладываем готовые ленивые вареники на тарелку, а сверху добавляем жареный лук и сметану.
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