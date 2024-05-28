Салат с молдой капустой по этому рецепту готовится очень просто и быстро, а от других его отличает интересная заправка, в которой нет ни капли майонеза.

Ингредиентов для такого весеннего салата нужно всего два – молодая капуста и огурец.

Однако скучным его назвать никак нельзя, потому что особый акцент в этом салате делается на заправке.

«Приготовьте! Он очень вкусный», – подчеркивает фудблогер «anny.cooking», которая и поделилась рецептом.

Итак, помимо молодой капусты и огурца понадобятся еще такие ингредиенты: 3-4 веточки петрушки, 3-4 веточки укропа, 1/2 спелого авокадо, 30 г орехов, 30 г оливкового масла, 1 зубчик чеснока, 1 ч.л. меда (по желанию), 1/3 ч.л. соли.

Капусту необходимо нашинковать, огурец порезать полукольцами.

Все ингредиенты к заправке совмещаем и перемешиваем. Заправляем салат и можно смаковать!

По желанию, к такому салату с молодой капустой и огурцом можно добавить еще зеленый лук.

«Еще очень вкусно с кинзой. Обожаю такие перебитые зеленушки в салатах. Ароматно, вкусно и никаких грубых веточек не попадается»,

«Я добавила от себя еще сок лимона. Идеальный и вкусный салатик»,

«Сегодня готовила ваш салат. Ну, очень вкусно! Заправка особенная, по вкусу мне только не хватило чуть-чуть сока свежего лимона. Добавила и отлично. Завтра буду снова готовить – буду пробовать приготовленный салат посыпать поджаренными кедровыми орешками. Думаю, будет тоже очень вкусно»,

«Еще добавляю кинзу вместо укропа и пару капель лимонного сока»,

«Я уже знаю, какой салат я завтра буду есть»,

«За заправку особая благодарность!»,

«А еще сначала можно пожать капусту, она станет сочнее» , - комментируют этот рецепт салата с молодой капустой подписчики на страницу фудблогера.

Последние новости Украины:

Молодая капуста заигрывает новыми вкусами: рецепт, который понравится.

Новый рецепт сочного салата с молодой капустой.

Молодая капуста будет таять во рту: рецепт, который станет любимым.