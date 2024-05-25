Его готовит Министерство финансов и, как ожидается, в Верховную Раду документ будет внесен в конце июня – начале июля.

Правительство Украины разрабатывает планы по существенному росту ставок ключевых налогов, в частности, налога на добавленную стоимость (НДС) и военного сбора. Последний может быть введен также для физических лиц-предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения.

Изменения планируется утвердить с помощью нового законопроекта, который Министерство финансов планирует внести в Верховную Раду в конце июня или начале июля.

Аналитики указывают, что правительство намерено повысить размер военного сбора с 1,5% до 5%, а также ввести аналогичную ставку в 5% для физических лиц-предпринимателей.

Относительно уровня повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до сих пор продолжается дискуссия. Однако наиболее вероятным считается повышение на 2-3%. Напомним, что в настоящее время размер этого налога составляет 20%. Окончательное решение по этим цифрам еще не принято. Дискуссия продолжается. По причине увеличения ставок основных налогов указывают на рост военных потребностей. Эти средства планируется использовать в поддержку обороноспособности Украины в условиях потенциальной полномасштабной агрессии со стороны россии.

Учитывая прогнозы аналитиков, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может приносить дополнительно 90-100 млрд грн в год в бюджет. В то же время отмечается:

повышение ставки НДС на 1 процентный пункт (п.п.) может обеспечить около 40 млрд. грн. дополнительных ежегодных доходов в бюджет;

повышение НДС на 2 или 3 п.п. может обеспечить дополнительно 70–80 или 100–120 млрд грн соответственно.

Источник: Forbes.

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