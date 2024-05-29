Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам оригинальный рецепт запеченной курицы, которая заменит котлеты и отбивные.

Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram показал, как оригинально и вкусно можно приготовить курицу.

Это отличная идея для ужина, и готовится все очень просто и быстро.

В качестве гарнира к курице "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил взять не обычный картофель, а батат.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

курка (тушка) — 1 шт.

200 мл молока

2 яйца

150 г муки

соль и перец – по вкусу;

специи (паприка, куркума, сухой чеснок)

батат - 1 кг

150 г сухарей панко

Курицу нужно разрезать, как на видео, удалить кончики крыльев, а также сделать надрезы, чтобы мясо быстрее и равномернее пропеклось.

Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво размешивает яйца, добавляет молоко, муку и перемешивает до однороднуй консистенции. Добавляем соль и перец по вкусу, любимые специи и снова перемешиваем.

Подготовленную курицу погружаем в яичную смесь, чтобы она покрыла тушку со всех сторон.

Батат "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто чистит и нарезает на брусочки, поливает растительным маслом, добавляет соль, специи и перемешивает.

Курицу после яичной смеси со всех сторон обваливаем в панировочных сухарях.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для приготовления этого блюда использовал мультипечь – выложил снизу батат, сверху курицу и запекал при 180 градусах в течение часа. Так же можно запечь курицу с бататом в духовке, разогретой до 180 градусов.

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