На своей странице в Instagram участница тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить идеальное тесто для домашних пирожков.

Такое тесто подойдет для пирожков и соленой, и со сладкой начинками.

"Остаются мягкими и на следующий день. Если, конечно, они останутся", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для теста в расчете на 20 пирожков "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

мука – 700 г

молоко - 300 г

сахар – 100 г

соль – 10 г

сливочное масло – 70 г

яйцо – 1 шт.

дрожжи сухие – 8 г

В просеянную муку звезда "Мастер Шеф" добавляет сахар вместе с солью, теплое молоко, растопленное сливочное масло, дрожжи и яйцо. Замешиваем тесто – оно получается достаточно мягким.

Смазываем руки растительным маслом и припыливаем рабочую поверхность мукой, подмешиваем тесто, как на видео, и отправляем его на расстойку, чтобы оно хорошо подошло.

"Лучше всего это делать в духовке, так процесс пройдет гораздо быстрее. Просто разогрейте духовку до 50 градусов и оставьте там тесто на часок. Оно должно увеличиться в три таза", - объясняет "Мастер Шеф" Алена Московченко.

После этого делим тесто примерно на 20 частей и формируем пирожки. Выпекать пирожки из такого теста следует в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут в режиме верх/низ, конвекция.

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