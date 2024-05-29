На своей странице в Instagram участница тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить идеальное тесто для домашних пирожков.
Такое тесто подойдет для пирожков и соленой, и со сладкой начинками.
"Остаются мягкими и на следующий день. Если, конечно, они останутся", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Для теста в расчете на 20 пирожков "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:
- мука – 700 г
- молоко - 300 г
- сахар – 100 г
- соль – 10 г
- сливочное масло – 70 г
- яйцо – 1 шт.
- дрожжи сухие – 8 г
В просеянную муку звезда "Мастер Шеф" добавляет сахар вместе с солью, теплое молоко, растопленное сливочное масло, дрожжи и яйцо. Замешиваем тесто – оно получается достаточно мягким.
Смазываем руки растительным маслом и припыливаем рабочую поверхность мукой, подмешиваем тесто, как на видео, и отправляем его на расстойку, чтобы оно хорошо подошло.
"Лучше всего это делать в духовке, так процесс пройдет гораздо быстрее. Просто разогрейте духовку до 50 градусов и оставьте там тесто на часок. Оно должно увеличиться в три таза", - объясняет "Мастер Шеф" Алена Московченко.
После этого делим тесто примерно на 20 частей и формируем пирожки. Выпекать пирожки из такого теста следует в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут в режиме верх/низ, конвекция.
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