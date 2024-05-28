В этот раз на своей странице в Instagram одесский ресторатор Савва Либкин предложил рецепт вкуснейшего рагу из ранних овощей, в том числе и молодой картошки.
Чтобы приготовить рагу из ранних овощей, ресторатор берет следующие ингредиенты:
- картофель молодой очищенный (лучше брать самый мелкий) - 300 г
- морковь молодая очищенная – 200 г
- зеленый горошек очищенный – 300 г
- чеснок молодой со стеблем - 100 г
- лук зеленый – 100 г
- сметана – 50 г
- бульон куриный – 300 г
- масло сливочное жирностью 82% - 50 г
- растительное масло - 50 г
- укроп
- соль – по вкусу
Морковь и молодой чеснок чистим и нарезаем кольцами толщиной около 2 мм.
Молодой картофель осторожно чистим от кожуры (ранее Савва Либкин поделился правильной технологией чистки молодого картофеля без ножа и овощечистки) и целым отвариваем его почти до готовности.
В сотейнике на оливковом масле ресторатор сначала обжаривает нарезанную морковь, чеснок и белую часть зеленого лука приблизительно 10 минут.
Отварную картошку отбрасываем на дуршлаг, чтобы убрать воду, и добавляем ее в сотейник к моркови. Туда же добавляем зеленый горошек, сметану, сливочное масло и вливаем бульон. Добавляем соль и тушим все вместе еще примерно 10 минут.
В конце добавляем к овощам мелко нарезанный зеленый лук и укроп, перемешиваем все – и наше рагу из сезонных овощей готово.
"Невероятно легко, невероятно!", – подчеркнул ресторатор.
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