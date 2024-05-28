У себя в Instagram участник восьмого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Макс Пустовит поделился с украинцами рецептом одного из своих любимых блюд – плова.
Звезда "Мастер Шеф" готовит плов со свининой. Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- свиной ошеек – 500 г
- морковь – 500 г
- лук – 500 г
- рис Басмати - 450 г
- вода (окроп)
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный молотый – по вкусу
- барбарис – 25 г
- изюм - 100 г
- чеснок - 2 головки
- специи для плова (можно приобрести готовые или сделать самостоятельно)
- растительное масло для обжарки
- соль и сахар – по вкусу
"Мастер Шеф" Макс Пустовит подчеркнул, что идеальная посуда для приготовления плова – казан или, например, керамическая кастрюля. Рис кулинар предварительно хорошо промывает и немного замачивает в холодной воде.
"В казан наливаем достаточное количество растительное масла и разогреваем очень сильно, одномоментно бросаем 1 столовую ложку соли и сахара без горки и доводим до состояния карамели, которая начнет превращаться в янтарную пену", - объясняет звезда "Мастер Шеф".
После этого бросаем в казан нарезанное кусочками среднего размера мясо и жарим его до карамельного цвета. Далее добавляем лук полукольцами, затем морковь брусочками, все специи и обжариваем.
Барбарис и изюм звезда "Мастер Шеф" предварительно замачивает в теплой воде, а затем также добавляет в казан.
Сверху засыпаем промытый рис, разравниваем его, в середину добавляем две целые головки чеснока с обрезанной верхушкой и заливаем кипятком, чтобы покрыть рис примерно на 5 мм. По желанию можно добавить еще немного соли.
Готовим рис на минимальном огне примерно 35-40 минут – и плов готов.
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