В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить домашние наггетсы, которые получатся вкуснее фастфуда.
Секрет идеальных домашних наггетсов от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво – в кляре, который готовится на основе газированной минеральной воды.
Чтобы приготовить наггетсы, нам понадобится два куриных филе. Для кляра берем следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- вода минеральная газированная – 300 мл
- мука - 150 г
- перец черный молотый – 1 ч.л;
- соль – 1 ч.л.
- перец красный острый – ½ ч.л.
Также "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отдельно делает сухую мучную панировку:
- мука - 100 г
- крахмал кукурузный - 30 г
- перец красный острый – ½ ч.л;
Кроме того, нам понадобится растительное масло для фритюра.
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит кляр для нагетсов: просто смешиваем до однородной консистенции 150 г муки, два яйца, соль, черный перец и красный. В отдельной миске для панировки смешиваем 100 г муки, кукурузный крахмал и острый перец.
Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на куски небольшого размера. Окунаем курицу по одному кусочку сначала в яичную массу, а затем обваливаем в мучной смеси.
Жарим наггетсы во фритюре до золотистости. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для фритюра использовал 0,7 л растительного масла.
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