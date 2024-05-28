Наггетсы в фастфуд-заведениях – недешевое и вредное удовольствие, поэтому судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует приготовить их дома.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить домашние наггетсы, которые получатся вкуснее фастфуда.

Секрет идеальных домашних наггетсов от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво – в кляре, который готовится на основе газированной минеральной воды.

Чтобы приготовить наггетсы, нам понадобится два куриных филе. Для кляра берем следующие ингредиенты:

2 яйца

вода минеральная газированная – 300 мл

мука - 150 г

перец черный молотый – 1 ч.л;

соль – 1 ч.л.

перец красный острый – ½ ч.л.

Также "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отдельно делает сухую мучную панировку:

мука - 100 г

крахмал кукурузный - 30 г

перец красный острый – ½ ч.л;

Кроме того, нам понадобится растительное масло для фритюра.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит кляр для нагетсов: просто смешиваем до однородной консистенции 150 г муки, два яйца, соль, черный перец и красный. В отдельной миске для панировки смешиваем 100 г муки, кукурузный крахмал и острый перец.

Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на куски небольшого размера. Окунаем курицу по одному кусочку сначала в яичную массу, а затем обваливаем в мучной смеси.

Жарим наггетсы во фритюре до золотистости. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для фритюра использовал 0,7 л растительного масла.

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