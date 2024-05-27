В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусного десерта из клубники, который заменит конфеты.

Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить клубнику в шоколаде. Рецепт очень простой и быстрый, а десерт получается невероятно вкусным и красивым, так что понравится всем и подойдет даже для романтического вечера.

"Ингредиенты для приготовления невероятно простые – клубника и шоколад. А с процессами в приготовлении тоже не возникнет точно проблем", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить клубнику в шоколаде, нам понадобятся следующие ингредиенты:

клубника – 400г

шоколад (можно брать любой; "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла часть молочного и часть розового) – 100 г

растительное масло – 10 г

Сначала клубнику нужно очень хорошо помыть, а затем просушить.

Шоколад растапливаем либо в микроволновке, либо на водяной бане. Важно не перегреть его.

"Когда шоколад снизу начал таять, снимайте и смешайте с тем, что еще не расплавился. От температуры нижнего он хорошо растает", – объясняет звезда "Мастер Шеф".

В растопленный шоколад добавляем растительное масло и перемешиваем. Окунаем клубнику, держа ее за корешок, в шоколад, выкладываем на пергамент и оставляем до застывания.

Также можно сделать узор на клубнике в шоколаде с помощью кондитерского мешка.

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