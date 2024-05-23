Омлет по этому рецепту получится таким, как его обожают миллионы – нежным, сочным и вкусным.

Более того, по словам ресторатора, шеф-повара и судьи «Мастер Шеф» Эктора Хименеса-Браво, вкус этого омлета способен возвращать в детство.

«Он очень легкий в приготовлении, а получается пышным, пористым и сочным.

И точно вернет вас в детство своим вкусом и домашним ароматом», – рассказывал Эктор на своей странице в Инстаграм.

Омлет по рецепту Эктора Хименеса-Браво готовится в духовке и для этого нужны такие ингредиенты: яйца – 5 шт, масло оливковое – 20 г, шпинат – 50 г, соус песто – 50 г, черри – 60 г, черные оливки – 50 г, сыр в рассоле – 50 г.

Приготовление пышного омлета в духовке очень простое. Форму, где будет запекаться омлет, нужно застелить пергаментом.

Затем добавить шпинат и вбить яйца.

Рецепт пышного и сочного омлета в духовке.

Добавляем в омлет соус песто, Черри и оливки – перемешиваем.

Сверху посыпаем сыром омлет и ставим в духовку.

Пышный омлет в духовке запекаем 15 минут при температуре 180°.

Рецепт пышного и сочного омлета в духовке.

Рецепт пышного и сочного омлета в духовке.

Этот рецепт вдохновил многих подписчиков на страницу Эктора Хименеса-Браво поделиться своими предпочтениями относительно омлета и блюд из яиц:

«А еще вместо пергамента можно взять лаваш»,

«А я омлет вообще не люблю, но если яйца, то тушу много лука и туда вбиваю яйца, солю накрываю крышкой и смотрю, чтобы желточки были мягкие, очень вкусно»,

«Обожаю омлет с овощами!» .

Напомним, что также пышный омлет готовят на сковороде и водяной бане.

Рецепт пышного и сочного омлета в духовке.

Залог успеха в приготовлении пышного омлета – правильно рассчитанное количество ингредиентов. Так, на каждое яйцо понадобится 60–75 мл молока. Итак, на рыхлый омлет из двух яиц понадобится 150 мл молока.

Чтобы омлет получился действительно пышным, его нельзя сбивать блендером или миксером. Следует выбрать вилку или венчик.

Выливается омлет на хорошо разогретую сковороду с кусочком сливочного масла.

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