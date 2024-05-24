Звезда тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Артем Горбенко попытался запечь редиску, дополнил ее соусом – и получилась невероятно вкусная закуска.

В этот раз на своей странице в Instagram участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко поделился рецептом невероятно вкусной запеченной редиски.

"Редиска получается очень нежная на вкус, еще с этим соусом – вообще разрыв", – советует звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить запеченную редиску, "Мастер Шеф" Артем Горбенко берет следующие ингредиенты:

редис - 200 г

оливковое масло – 2 ст.л.

петрушка и укроп – по несколько веточек

соль – 0,5 ч.л.

чеснок – 2 зуб.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Для соуса участник "Мастер Шеф" использовал:

сыр фелата – 150 г

йогурт греческий – 3 ст.л.

чеснок - 2 зубчика

укроп – 10 г

петрушка - 10 г

перец черный – 0,2 ч.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

цедра половинки лимона

соль - щепотка

Сначала редис хорошо вымываем и просушиваем. Нарезаем его на произвольные кусочки ("Мастер Шеф" Артем Горбенко просто разрезал пополам) и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Сверху сбрызгиваем редис оливковым маслом, добавляем соль, перец, выжатый чеснок, мелко нарезанную зелень и хорошо все перемешиваем.

Запекаем редиску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.

Для соуса участник "Мастер Шеф" разминает фету вилкой, смешивает с греческим йогуртом, выжатым чесноком, мелко нарезанным укропом и петрушкой, цедрой, черным перцем и солью.

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