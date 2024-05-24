В этот раз на своей странице в Instagram участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко поделился рецептом невероятно вкусной запеченной редиски.
"Редиска получается очень нежная на вкус, еще с этим соусом – вообще разрыв", – советует звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить запеченную редиску, "Мастер Шеф" Артем Горбенко берет следующие ингредиенты:
- редис - 200 г
- оливковое масло – 2 ст.л.
- петрушка и укроп – по несколько веточек
- соль – 0,5 ч.л.
- чеснок – 2 зуб.
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
Для соуса участник "Мастер Шеф" использовал:
- сыр фелата – 150 г
- йогурт греческий – 3 ст.л.
- чеснок - 2 зубчика
- укроп – 10 г
- петрушка - 10 г
- перец черный – 0,2 ч.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- цедра половинки лимона
- соль - щепотка
Сначала редис хорошо вымываем и просушиваем. Нарезаем его на произвольные кусочки ("Мастер Шеф" Артем Горбенко просто разрезал пополам) и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Сверху сбрызгиваем редис оливковым маслом, добавляем соль, перец, выжатый чеснок, мелко нарезанную зелень и хорошо все перемешиваем.
Запекаем редиску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.
Для соуса участник "Мастер Шеф" разминает фету вилкой, смешивает с греческим йогуртом, выжатым чесноком, мелко нарезанным укропом и петрушкой, цедрой, черным перцем и солью.
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