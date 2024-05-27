Печенье получается плотным и слегка хрустящим, с насыщенным вкусом овсянки и корицы, а готовить его довольно удобно, ведь рецепт не требует много времени и подготовки.

Это овсяное печенье с корицей и шоколадом прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Оно хорошо сочетается с молоком или чаем, поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

160 г муки

200 г овсяных хлопьев (измельченных в блендере)

120 г сахара

2 яйца

1 ст.л. разрыхлителя (без горки)

Щепотка соли

Корица по вкусу

Приготовление:

Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния мелкой крошки. Просейте муку и смешайте с разрыхлителем и щепоткой соли.

В большой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до получения однородной пышной массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать после каждого добавления.

Постепенно добавьте к масляно-яичной смеси измельченные овсяные хлопья, просеянную муку с разрыхлителем и корицу. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.

Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех мокрыми руками, чтобы тесто не прилипало. Немного прижмите шарики, чтобы получились плоские круглые заготовки.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

Достаньте печенье из духовки и оставьте остывать на противне в течение нескольких минут. Затем переложите на решетку для полного остывания.

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