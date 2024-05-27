Это овсяное печенье с корицей и шоколадом прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Оно хорошо сочетается с молоком или чаем, поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 160 г муки
- 200 г овсяных хлопьев (измельченных в блендере)
- 120 г сахара
- 2 яйца
- 1 ст.л. разрыхлителя (без горки)
- Щепотка соли
- Корица по вкусу
Приготовление:
Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния мелкой крошки. Просейте муку и смешайте с разрыхлителем и щепоткой соли.
В большой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до получения однородной пышной массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать после каждого добавления.
Постепенно добавьте к масляно-яичной смеси измельченные овсяные хлопья, просеянную муку с разрыхлителем и корицу. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех мокрыми руками, чтобы тесто не прилипало. Немного прижмите шарики, чтобы получились плоские круглые заготовки.
Разогрейте духовку до 180°C. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье в течение 20-25 минут до золотистой корочки.
Достаньте печенье из духовки и оставьте остывать на противне в течение нескольких минут. Затем переложите на решетку для полного остывания.
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