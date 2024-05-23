Согласно украинскому законодательству, пенсии могут выплачиваться через отделения "Укрпочты" или банковские учреждения, и пенсионеры имеют право самостоятельно выбирать, через какое из этих учреждений получать пенсию. Об этом сообщили в ПФУ .
Пенсионеры в Украине могут получать пенсионные выплаты через любой из авторизованных банков. Основные требования для этого – иметь специализированный банковский счет для пенсий и социальных выплат, а также поддерживать этот счет в активном состоянии.
Пенсионерам, получившим статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, выплаты производятся исключительно через АО "Ощадбанк".
Есть специфические требования к банковскому счету для начисления пенсии. Среди основных требований:
- Счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков.
- Текущий счет должен быть специально предназначен для зачисления пенсионных и других социальных выплат.
- Счет должен быть активным.
При подаче заявления на назначение или перерасчет пенсии номер счета должен быть указан в международном формате IBAN, состоящий из 29 символов. Получить международный идентификатор банковского счета можно через мобильное приложение или в отделении банка.
В случае каких-либо изменений в банковских данных пенсионеры должны немедленно сообщить об этом Пенсионному фонду.
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