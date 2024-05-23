Все пенсионеры в Украине могут получать свои пенсии по почте или банковским учреждениям по их собственному выбору.

Согласно украинскому законодательству, пенсии могут выплачиваться через отделения "Укрпочты" или банковские учреждения, и пенсионеры имеют право самостоятельно выбирать, через какое из этих учреждений получать пенсию. Об этом сообщили в ПФУ .

Пенсионеры в Украине могут получать пенсионные выплаты через любой из авторизованных банков. Основные требования для этого – иметь специализированный банковский счет для пенсий и социальных выплат, а также поддерживать этот счет в активном состоянии.

Пенсионерам, получившим статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, выплаты производятся исключительно через АО "Ощадбанк".

Есть специфические требования к банковскому счету для начисления пенсии. Среди основных требований:

Счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков.

Текущий счет должен быть специально предназначен для зачисления пенсионных и других социальных выплат.

Счет должен быть активным.

При подаче заявления на назначение или перерасчет пенсии номер счета должен быть указан в международном формате IBAN, состоящий из 29 символов. Получить международный идентификатор банковского счета можно через мобильное приложение или в отделении банка.

В случае каких-либо изменений в банковских данных пенсионеры должны немедленно сообщить об этом Пенсионному фонду.

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