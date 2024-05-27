В тарталетки можно положить практически все, что угодно, выбор наполнения зависит от предпочтений каждой хозяйки, главное, чтобы блюдо получилось вкусным и сытным.

Эти тарталетки с нежной сырной начинкой, крабовыми палочками и ароматным чесноком станут отличным дополнением к любому праздничному столу, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Плавленые сырки – 2 шт.

Вареные яйца – 3 шт.

Крабовые палочки – 6-7 шт (+2 шт для обкачки).

Чеснок – 1 зубчик.

Обжаренный кунжут – 4 ст.л. (для обкачки).

Зеленый лук, укроп или петрушка – маленький пучок (для обкачки).

Тарталетки – 15 шт.

Майонез – 2-3 ст.л.

Соль – щепотка.

Приготовление:

Плавленые сырки натрите на мелкой терке. Вареные яйца также натрите на мелкой терке.

Крабовые палочки измельчите на мелкие кусочки. Две дополнительные палочки нарежьте для обкачки. Чеснок измельчите или пропустите через чеснокодавилку.

Зелень (укроп или петрушку) и зеленый лук мелко порежьте. В большой миске смешайте натертые сырки, вареные яйца, измельченные крабовые палочки (6-7 шт) и чеснок.

Добавьте майонез и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Наполните тарталетки подготовленной начинкой.

Для обкачки: смешайте нарезанные крабовые палочки, обжаренный кунжут и зелень. Обваляйте начинку в тарталетках в подготовленной смеси для придания им аппетитного вида и дополнительного аромата.

Выложите готовые тарталетки на блюдо. Подавайте к столу в качестве закуски или легкого перекуса.

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