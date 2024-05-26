Вместо обычного омлета Ольга Сумская предлагает приготовить на завтрак яичный рулет с начинкой, пишет Politeka.net.
И для приготовления этого завтрака понадобятся следующие ингредиенты: яйца – 6-8 шт, колбаса вареная – 70 г, помидор – 1 шт, масло растительное – 20 г, зелень – по вкусу, соль и перец по вкусу.
Вбиваем яйца в миску и взбиваем вилкой или венчиком до однородности. Томат нарезаем мелкими кубиками. Также Ольга Сумская посоветовала вынуть из помидора семена, чтобы не было лишней влаги.
Добавляем нарезанные томаты к яичной смеси. Также кубиками нарезаем вареную колбасу.
«И добавляю колбаску в помидоры и яйца», - прокомментировала ольга Сумская ход приготовления завтрака в эфире программы «Вкус дня».
Далее нарезаем зелень и добавляем к яичной смеси. Также к яйцам следует добавить немного соли и перец.
Ставим сковороду на огонь и наливаем немного растительного масла.
«Когда сковорода разогрелась, я выливаю омлет», - рассказывала Сумская.
Когда яйца с начинкой схватятся, заворачиваем омлет в рулет. Через несколько минут выкладываем омлет на тарелку, украшаем зеленью.
«Вот такая вкуснятина у нас получилось», - отметила Сумская, подавая к столу завтрак, который можно приготовить за 10 минут.
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