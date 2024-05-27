Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво расказал в социальной сети, этот быстрый тарт из слоеного теста с беконом и моцареллой идеально подойдет для тех, кто хочет разнообразить свой рацион вкусным и легким в приготовлении блюдом.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 1 лист
- Мед — 1-2 ст.л. (можно заменить на коричневый сахар)
- Бекон — 50 г
- Груша — 1 шт.
- Сыр Моцарелла — 100 г
- Желток (для смазки) — 1 шт.
Приготовление:
Расстелите пергамент на противень, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Точечно нанесите мед на пергамент в местах, где будут располагаться три будущие слойки.
На каждую точку с медом положите слайс бекона. Сверху на бекон положите ломтик груши.
Натертый сыр моцарелла распределите поверх груши.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, накройте каждую начинку 1/3 листа слоеного теста, аккуратно закрыв края. Смажьте поверхность слоек желтком.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 15 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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