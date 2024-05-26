Некоторые украинцы получат повторные выплаты в размере до трех тысяч гривен.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объявило о повторных выплатах до 3 тыс. гривен для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это касается украинцев, которые снова вынуждены эвакуироваться из опасных регионов Харьковской области.

По информации , предоставленной вице-премьер-министром Ириной Верещук и пресс-службой Минреинтеграции, граждане, повторно эвакуируемые из опасных регионов Харьковщины, имеют право на выплаты ВПЛ. В частности, это касается жителей Волчанска и Липцев.

Граждане, выезжающие из опасных районов, могут восстановить свой статус ВПЛ и получить денежную помощь. Право на помощь получат все, кто внесен в списки эвакуированных, которые составляют местные власти.

Чтобы попасть в список лиц, самостоятельно выехавших из опасных районов Харьковской области, где была объявлена ​​обязательная эвакуация, необходимо обратиться в Департамент соцзащиты населения Харьковской ОВО по номеру горячей линии (066) 283-41-43. Для возобновления статуса ВПЛ следует обратиться в Центр предоставления административных услуг или управление соцзащиты населения.

Размеры денежной помощи:

2 тыс. гривен в месяц для взрослых;

3 тыс. гривен для детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Государственное пособие выплачивается в течение шести месяцев.

Согласно пункту 2 Постановления Кабмина №332, украинцы имеют право на выплаты ВПЛ только при первом обращении за помощью. Однако для жителей Харьковщины сделано исключение, поскольку ранее выплаты отменялись для выезжавших за границу, возвращался в оставленный адрес или кому прекращали помощь после проверки.

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