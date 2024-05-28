В 2024 году государство будет продолжать предоставлять украинцам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако часть граждан не сможет получить эту помощь из-за несоответствия установленным требованиям.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Отказы в предоставлении субсидии происходят по определенным причинам:

Наличие долга по оплате ЖКУ, просроченного более чем на 90 дней и превышающего 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (около 700 гривен). Задолженность одного из членов семьи, внесенный в Единый реестр по исполнительным производствам, сроком более квартала. Безработные совершеннолетние члены семьи или те, кто не платит ЕСВ в течение 90 дней. Владение семьей более одного жилого помещения. Жилье имеет площадь более 130 кв. м в многоэтажке или более 230 кв. м в частном доме. Наличие транспортного средства с годом выпуска менее пяти лет или более одного транспортного средства с годом выпуска менее 15 лет. Депозит в банке на сумму, превышающую 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более чем на 100 тыс. гривен.

Повторное получение субсидии на лето

На летний период 2024 жилищные субсидии будут переназначены украинцам. Для большинства получателей это произойдет автоматически, если не было изменений в имущественном состоянии или в составе домохозяйства. Потому обращаться дополнительно не нужно.

Специалисты Пенсионного фонда перечислят размер субсидии на основе имеющейся информации. Некоторые категории граждан должны повторно подать заявление и декларацию о доходах и расходах. Это касается:

Заявителей (членов домохозяйства), арендующих жилье и платящих за него коммунальные услуги.

Внутри перемещенных лиц (ВПЛ).

Домохозяйств, где фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано.

Тех, кто хочет получить субсидию на сжиженный газ, жесткое или жидкое печное бытовое топливо.

Кроме того, обратиться следует тем гражданам, которые имеют право на выплату, но получили нулевую субсидию в отопительный сезон.

Если заявление подано в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала этого сезона.

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