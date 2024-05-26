Простой рецепт и доступные ингредиенты позволят вам легко приготовить булочки дома. Полезным рецептом поделилась автор украинского Instagram-блога на своей странице yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка сахара
- 2 столовые ложки муки
- 200 мл кипятка
- 300 мл кефира
- 2 яйца (плюс 1 для смазывания)
- 140 г сахара
- 10 г сухих дрожжей (или 30 г свежих)
- 50 мл растопленного масла или растительного масла
- 0,5 чайной ложки соли
- Щепотка соды
- Ванилин по вкусу
- Около 800 г муки (может потребоваться немного больше или меньше, в зависимости от качества муки)
- Для штрейзеля:
- 30 г сахара
- 30 г муки
- 15 г сливочного масла
Способ приготовления:
Смешайте 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки с 200 мл кипятка. Размешайте до однородной консистенции и оставьте немного остыть. Добавьте к этой смеси 300 мл кефира и хорошо перемешайте. В отдельной миске взбейте 2 яйца с 140 г сахара.
Добавьте в яичную смесь сухие дрожжи (или раскрошенные свежие дрожжи), растопленное масло, соль, щепотку соды и ванилин. Перемешайте до однородности.
Влейте смесь кефира и опары в яичную смесь. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. Возможно, потребуется немного больше или меньше муки, в зависимости от её качества.
Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тёплом месте для подъёма примерно на час. Тесто должно увеличиться в объёме в два раза.
После того, как тесто поднялось, обомните его и сформируйте шарики. Выложите их на противень или в форму для выпечки, оставляя небольшие промежутки между ними. Смажьте каждую булочку взбитым яйцом для красивой румяной корочки.
Смешайте 30 г сахара, 30 г муки и 15 г сливочного масла до состояния крошки. Посыпьте штрейзелем булочки.
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Выпекайте булочки в течение 20-25 минут до золотистой корочки.
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