Эти булочки на кефире получаются нежными, воздушными и сладкими, идеально подходящими для завтрака или полдника.

Простой рецепт и доступные ингредиенты позволят вам легко приготовить булочки дома. Полезным рецептом поделилась автор украинского Instagram-блога на своей странице yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки муки

200 мл кипятка

300 мл кефира

2 яйца (плюс 1 для смазывания)

140 г сахара

10 г сухих дрожжей (или 30 г свежих)

50 мл растопленного масла или растительного масла

0,5 чайной ложки соли

Щепотка соды

Ванилин по вкусу

Около 800 г муки (может потребоваться немного больше или меньше, в зависимости от качества муки)

Для штрейзеля: 30 г сахара 30 г муки 15 г сливочного масла



Способ приготовления:

Смешайте 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки с 200 мл кипятка. Размешайте до однородной консистенции и оставьте немного остыть. Добавьте к этой смеси 300 мл кефира и хорошо перемешайте. В отдельной миске взбейте 2 яйца с 140 г сахара.

Добавьте в яичную смесь сухие дрожжи (или раскрошенные свежие дрожжи), растопленное масло, соль, щепотку соды и ванилин. Перемешайте до однородности.

Влейте смесь кефира и опары в яичную смесь. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. Возможно, потребуется немного больше или меньше муки, в зависимости от её качества.

Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тёплом месте для подъёма примерно на час. Тесто должно увеличиться в объёме в два раза.

После того, как тесто поднялось, обомните его и сформируйте шарики. Выложите их на противень или в форму для выпечки, оставляя небольшие промежутки между ними. Смажьте каждую булочку взбитым яйцом для красивой румяной корочки.

Смешайте 30 г сахара, 30 г муки и 15 г сливочного масла до состояния крошки. Посыпьте штрейзелем булочки.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Выпекайте булочки в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

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