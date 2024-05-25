Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в деталях, как сделать необычный перекус с картофелем и сыром.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Сыр пармезан — 50 г
- Сливочное масло — 50 + 20 г
- Растительное масло — 20 мл
- Соль — по вкусу
- Сметана — 30 г
- Зелень для украшения
- Лосось слабосоленый — 70 г
Способ приготовления:
Натереть картофель на крупной терке. Выдавить из тертого картофеля лишнюю жидкость с помощью марли или бумажных полотенец, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавить 50 г растопленного сливочного масла и соль по вкусу, тщательно перемешать. На сковороде разогреть растительное масло и 20 г сливочного масла.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, дажее нужно выложить большую часть подготовленного картофеля на сковороду, равномерно распределяя по дну.
Жарить на среднем огне около 5 минут, затем накрыть крышкой и жарить еще 5 минут, чтобы нижняя часть деруна подрумянилась. На обжаренный картофель выложить натертый сыр пармезан.
Сверху выложить оставшуюся часть картофельной массы, равномерно распределяя. Жарить еще 5 минут, затем аккуратно перевернуть дерун с помощью тарелки или крышки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обжаривать с другой стороны еще 5 минут, пока обе стороны не станут золотистыми и хрустящими.
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