Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного драника с сыром, который заменит стандартный перекус с маленькими драниками.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в деталях, как сделать необычный перекус с картофелем и сыром.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Сыр пармезан — 50 г

Сливочное масло — 50 + 20 г

Растительное масло — 20 мл

Соль — по вкусу

Сметана — 30 г

Зелень для украшения

Лосось слабосоленый — 70 г

Способ приготовления:

Натереть картофель на крупной терке. Выдавить из тертого картофеля лишнюю жидкость с помощью марли или бумажных полотенец, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавить 50 г растопленного сливочного масла и соль по вкусу, тщательно перемешать. На сковороде разогреть растительное масло и 20 г сливочного масла.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, дажее нужно выложить большую часть подготовленного картофеля на сковороду, равномерно распределяя по дну.

Жарить на среднем огне около 5 минут, затем накрыть крышкой и жарить еще 5 минут, чтобы нижняя часть деруна подрумянилась. На обжаренный картофель выложить натертый сыр пармезан.

Сверху выложить оставшуюся часть картофельной массы, равномерно распределяя. Жарить еще 5 минут, затем аккуратно перевернуть дерун с помощью тарелки или крышки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжаривать с другой стороны еще 5 минут, пока обе стороны не станут золотистыми и хрустящими.

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