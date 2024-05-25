Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления сладкого десерта - чизкейка "Баунти", который лучше всего готовить на кремовом сыре.
Ингредиенты:
- Печенье к кофе – 350 г
- Сливочное масло – 100 г
- Крем сыр – 500 г
- Сливки 33% – 170 г
- Сгущенное молоко – 150 г
- Желатин – 15 г + 60 г воды
- Кокосовая стружка – 120 г
Способ приготовления:
Печенье перебейте в крошку с помощью блендера или кухонного комбайна. Растопите сливочное масло и смешайте его с крошкой из печенья до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Получившуюся массу выложите в разъемную форму, плотно утрамбовывая по дну и формиру формируя бортики. Отправьте форму в холодильник на 15 минут, чтобы основа застыла. Залейте желатин водой и оставьте набухать на 5 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, после набухания растопите желатин на водяной бане или в микроволновке до полного растворения. Остудите. В большой миске смешайте крем сыр, сливки, сгущенку и кокосовую стружку. Используйте венчик или миксер на низкой скорости, чтобы масса стала однородной.
Влейте растопленный желатин в кремовую массу и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Вылейте кремовую массу в подготовленную форму с основой из печенья.
Разровняйте поверхность и отправьте в холодильник минимум на 3 часа для застывания. Для придания дополнительного вкуса и аромата, можно добавить несколько капель ванильного экстракта в кремовую массу, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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