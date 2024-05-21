Те, кто уже получает пенсию за выслугу лет, могут подать заявление на получение пенсии по возрасту на общих основаниях по достижении необходимого стажа и возраста.

Украинские граждане, уже получающие пенсию за выслугу лет, имеют возможность перехода на обычную пенсию по возрасту, когда достигнут определенного возраста. Законодательство Украины позволяет выбирать между несколькими видами пенсионных выплат: по инвалидности, возрасту, а также в случае потери кормильца. Об этом подробнее сообщили в ПФУ.

Сотрудникам образовательных учреждений, медицинских учреждений, военнослужащим, госслужащим и работникам других силовых структур назначаются пенсии за выслугу лет с определенными льготами.

Те, кто уже получает пенсию за выслугу лет, могут подать заявление на получение пенсии по возрасту на общих основаниях по достижении необходимого стажа и возраста. Процедура изменения типа пенсии начинается с момента подачи заявления.

Также следует учитывать, что если пенсионер продолжал работать после того, как получил пенсию за выслугу лет, при переходе на пенсию по возрасту возможен учет приобретенного после этого дополнительного стажа и дохода.

Согласно законодательству при переходе на пенсию по возрасту должен быть использован показатель средней заработной платы в стране за последние три года перед обращением за пенсией. Правильное применение этого показателя может существенно увеличить размер пенсии, время от времени на 30-60 процентов.

Чтобы перейти на пенсию по возрасту, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины по месту жительства с соответствующими документами или подать онлайн заявление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью приложения "Дія".

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