Чизкейк – идеальный десерт, поскольку он готовится очень быстро и просто, получается очень вкусным и его можно комбинировать с сезонными ягодами и фруктами.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась быстрым рецептом самого легкого чизкейка без запекания с сезонными ягодами.

"То, что нужно: без духовки, быстро, вкусно и можно комбинировать с разными сезонными ягодами и фруктами", - объяснила шеф-повар.

На форму диаметром 21 см шеф-повар взяла следующие ингредиенты:

печенье – 150 г

масло сливочное – 100 г

крем-сыр - 300 г

сливки жирностью 33% – 150 г

сахарная пудра – 70 г

ванильный сахар – 10 г

желатин – 10 г

сезонные ягоды или фрукты – 250-350 г

желе для торта – 1 уп. (можно купить готовое или приготовить самостоятельно)

Для основы чизкейка просто перебиваем блендером печенье и смешиваем его до однородности с растопленным сливочным маслом.

Для творожной массы сначала взбиваем сливки с крем-сыром, сахарной пудрой и ванилью.

Желатин заливаем 50-70 г холодной воды и оставляем на 5 минут, чтобы он набух.

"Далее растапливаем его в микроволновке. Добавляем пару ложек нашего чизкейка, перемешаем и еще раз в микроволновку. Подогреваем. И добавляем к сливочной смеси. Перемешаем", – объясняет шеф-повар.

На дно формы выкладываем тесто из печенья и утрамбовываем его, сверху заливаем творожной смесью и отправляем в холодильник на 4 часа для стабилизации.

После этого украшаем охлажденный чизкейк ягодами, заливаем желе (готовим по инструкции на упаковке) комнатной температуры и даем 20 минут для застывания.

Последние новости Украины:

Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.

Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.

Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.