В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась быстрым рецептом самого легкого чизкейка без запекания с сезонными ягодами.
"То, что нужно: без духовки, быстро, вкусно и можно комбинировать с разными сезонными ягодами и фруктами", - объяснила шеф-повар.
На форму диаметром 21 см шеф-повар взяла следующие ингредиенты:
- печенье – 150 г
- масло сливочное – 100 г
- крем-сыр - 300 г
- сливки жирностью 33% – 150 г
- сахарная пудра – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 10 г
- сезонные ягоды или фрукты – 250-350 г
- желе для торта – 1 уп. (можно купить готовое или приготовить самостоятельно)
Для основы чизкейка просто перебиваем блендером печенье и смешиваем его до однородности с растопленным сливочным маслом.
Для творожной массы сначала взбиваем сливки с крем-сыром, сахарной пудрой и ванилью.
Желатин заливаем 50-70 г холодной воды и оставляем на 5 минут, чтобы он набух.
"Далее растапливаем его в микроволновке. Добавляем пару ложек нашего чизкейка, перемешаем и еще раз в микроволновку. Подогреваем. И добавляем к сливочной смеси. Перемешаем", – объясняет шеф-повар.
На дно формы выкладываем тесто из печенья и утрамбовываем его, сверху заливаем творожной смесью и отправляем в холодильник на 4 часа для стабилизации.
После этого украшаем охлажденный чизкейк ягодами, заливаем желе (готовим по инструкции на упаковке) комнатной температуры и даем 20 минут для застывания.
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