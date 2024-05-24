Сосиски в тесте — это отличный перекус, который можно легко взять с собой в школу, на работу или на пикник, они представляют собой гармоничное сочетание мягкого, нежного теста и вкусной сосиски, делая это блюдо очень популярным.

С правильным тестом готовить будет намного проще. Вкусным рецептом сосисок в тесте поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты

Молоко — 0,5 л

Масло сливочное — 6 ст. л.

Сахар — 0,5 стакана

Сухие дрожжи — 12 г

Соль — щепотка

Мука — сколько потребуется для мягкого теста

Яйца — 2 шт.

Сосиски — количество по желанию

Приготовление

Вскипятите молоко вместе с маслом и сахаром. Остудите смесь до тёплого состояния. Добавьте сухие дрожжи, щепотку соли и несколько ложек муки.

Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы опара подошла. В подошедшую опару добавьте яйца и муку. Муку добавляйте постепенно, пока тесто не станет слегка липким.

Тщательно вымесите тесто. Оставьте его подходить в тёплом месте на 40-50 минут. Когда тесто подойдёт, разделите его на небольшие кусочки.

Раскатайте каждый кусочек в полоску и оберните ею сосиску. Выложите сосиски в тесте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дайте им постоять ещё 10-15 минут для расстойки.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте сосиски в тесте около 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.

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