С правильным тестом готовить будет намного проще. Вкусным рецептом сосисок в тесте поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты
- Молоко — 0,5 л
- Масло сливочное — 6 ст. л.
- Сахар — 0,5 стакана
- Сухие дрожжи — 12 г
- Соль — щепотка
- Мука — сколько потребуется для мягкого теста
- Яйца — 2 шт.
- Сосиски — количество по желанию
Приготовление
Вскипятите молоко вместе с маслом и сахаром. Остудите смесь до тёплого состояния. Добавьте сухие дрожжи, щепотку соли и несколько ложек муки.
Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы опара подошла. В подошедшую опару добавьте яйца и муку. Муку добавляйте постепенно, пока тесто не станет слегка липким.
Тщательно вымесите тесто. Оставьте его подходить в тёплом месте на 40-50 минут. Когда тесто подойдёт, разделите его на небольшие кусочки.
Раскатайте каждый кусочек в полоску и оберните ею сосиску. Выложите сосиски в тесте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дайте им постоять ещё 10-15 минут для расстойки.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте сосиски в тесте около 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.
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