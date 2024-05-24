Маринад хорошо сочетается с сыром, поэтому филе после жарки будет очень нежным и при этом не потеряет свой сок.

В этот раз вкусным рецептом отбивных с сыром в маринаде поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты

На одно филе:

Лук — 1 шт. (натертый)

Соевый соус — 2 ст. л.

Майонез или сметана — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Куриное филе — 1 шт.

Мука — для панировки

Яйца — 2 шт. (для панировки)

Твёрдый сыр — 100 г (натёртый)

Панировочные сухари — для панировки

Приготовление

Лук натрите на мелкой тёрке или измельчите в блендере. В миске смешайте натёртый лук, соевый соус, майонез (или сметану), соль и перец. Хорошо перемешайте.

Куриное филе нарежьте на тонкие отбивные. Отбейте кусочки мяса с обеих сторон, чтобы они стали мягкими и тонкими.

Поместите отбивные в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы мясо полностью покрывалось маринадом. Накройте миску и оставьте мариноваться минимум на 1 час в холодильнике.

Подготовьте три ёмкости: одну с мукой, одну с взбитыми яйцами и одну с натёртым твёрдым сыром. Каждый кусочек замаринованного филе сначала обмакните в муке, затем во взбитых яйцах, потом в натёртом сыре, снова в яйцах и, наконец, в панировочных сухарях.

Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте отбивные с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

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