В этот раз вкусным рецептом отбивных с сыром в маринаде поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты
На одно филе:
- Лук — 1 шт. (натертый)
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Майонез или сметана — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Куриное филе — 1 шт.
- Мука — для панировки
- Яйца — 2 шт. (для панировки)
- Твёрдый сыр — 100 г (натёртый)
- Панировочные сухари — для панировки
Приготовление
Лук натрите на мелкой тёрке или измельчите в блендере. В миске смешайте натёртый лук, соевый соус, майонез (или сметану), соль и перец. Хорошо перемешайте.
Куриное филе нарежьте на тонкие отбивные. Отбейте кусочки мяса с обеих сторон, чтобы они стали мягкими и тонкими.
Поместите отбивные в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы мясо полностью покрывалось маринадом. Накройте миску и оставьте мариноваться минимум на 1 час в холодильнике.
Подготовьте три ёмкости: одну с мукой, одну с взбитыми яйцами и одну с натёртым твёрдым сыром. Каждый кусочек замаринованного филе сначала обмакните в муке, затем во взбитых яйцах, потом в натёртом сыре, снова в яйцах и, наконец, в панировочных сухарях.
Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте отбивные с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
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