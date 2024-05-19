В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом идеального маринада и глазури для крылышек на гриле.
Такие крылышки можно готовить как на гриле, так и дома в духовке.
"Именно этот маринад придаст вкусу крылышек контрастности и оригинальности", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Для маринада на 1,5 кг куриных крылышек "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- вода (комнатной температуры) – 500 мл
- мед – 1 ст.л.
- горчица острая – 100 г
- соевый соус – 250 мл
- масло растительное ароматное – 2 ст.л.
Для глазури "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала:
- соевый соус – 2 ст.л.
- мед – 1 ч. л.
- кетчуп – 1 ст.л.
- масло растительное ароматное – 1 ст.л.
- перец чили – по желанию
Сначала нужно подготовить маринад. Для этого просто смешиваем до одноирности воду, соевый соус, растительное масло, горчицу и мед. Куриные крылышки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заливает маринадом, чтобы он полностью покрыл их, и ставит на 10-12 часов в холодильник.
Замаринованные крылышки жарим либо на огне, либо в разогретой духовке до готовности.
Пока крылья запекаются, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит ароматную глазурь, смешивая соевый соус, мед, кетчуп, растительное масло и немного перца чили. Эту смесь ставим на огонь и прогреваем на медленном огне буквально несколько минут.
Готовые горячие крылья хорошо смазываем глазурью – и можно подавать.
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