Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила универсальный рецепт куриных крылышек, которые можно готовить и на гриле, и в духовке.

В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом идеального маринада и глазури для крылышек на гриле.

Такие крылышки можно готовить как на гриле, так и дома в духовке.

"Именно этот маринад придаст вкусу крылышек контрастности и оригинальности", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Для маринада на 1,5 кг куриных крылышек "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

вода (комнатной температуры) – 500 мл

мед – 1 ст.л.

горчица острая – 100 г

соевый соус – 250 мл

масло растительное ароматное – 2 ст.л.

Для глазури "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала:

соевый соус – 2 ст.л.

мед – 1 ч. л.

кетчуп – 1 ст.л.

масло растительное ароматное – 1 ст.л.

перец чили – по желанию

Сначала нужно подготовить маринад. Для этого просто смешиваем до одноирности воду, соевый соус, растительное масло, горчицу и мед. Куриные крылышки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заливает маринадом, чтобы он полностью покрыл их, и ставит на 10-12 часов в холодильник.

Замаринованные крылышки жарим либо на огне, либо в разогретой духовке до готовности.

Пока крылья запекаются, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит ароматную глазурь, смешивая соевый соус, мед, кетчуп, растительное масло и немного перца чили. Эту смесь ставим на огонь и прогреваем на медленном огне буквально несколько минут.

Готовые горячие крылья хорошо смазываем глазурью – и можно подавать.

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