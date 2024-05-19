Звезда проекта "Мастер Шеф. Профессионалы 3" Николай Люлько предложил простой рецепт, по которому мясо всегда получается нереально вкусным, нежным и сочным.

Финалист шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько у себя в Instagram поделился с украинцами рецептом правильного ростбифа – невероятно вкусной запеченной говядины.

"Блюдо, которое станет настоящим гастрономическим наслаждением для каждого. Хрусткость, аромат и нежное и сочное мясо! Готовим вместе это невероятное английское блюдо, которое станет вашим любимым уже после первой пробки", - подчеркнул финалист "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить нежный и сочный ростбиф, "Мастер Шеф" Николай Люлько использует:

1,8 кг говяжьей вырезки

18 г соли

40 г соевого соуса

20 г соуса ворчестер

40 г растительного масла

25 г специй к мясу

Сначала нужно подготовить мясо. Говяжью вырезку "Мастер Шеф" Николай Люлько зачищает от пленок, со всех сторон смазывает солью, соевым соусом и ворчестером, растительным маслом, специями и плотно перетягивает кулинарной нитью. Оставляем мясо мариноваться на 2-3 часа.

Замаринованное мясо "Мастер Шеф" Николай Люлько обжаривает со всех сторон до золотистой корочки либо на хорошо разогретой сковороде, либо на гриле. После этого перекладываем вырезку на противень и отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку.

Готовность ростбифа лучше определять по температуре внутри мяса – она должна достигнуть 51-52 градусов, и после этого сразу достаем его из духовки. "Мастер Шеф" Николай Люлько подчеркнул, что пока говядина будет отдыхать, температура внутри самостоятельно дойдет до 58 градусов.

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