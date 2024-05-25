Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в социальной сети, как правильно сделать вкусные булочки с мясом и луком с добавлением различных приправ.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать мясные булочки с паприкой и на дрожжах, это блюдо может быть не самым полезным, но определенно будет вкусным.

Ингредиенты

Мука — 250 г

Сахар — 5 г

Тёплая вода — 140 г

Дрожжи — 7 г

Соль — 2 г

Растительное масло — 10 г

Свиной фарш — 200 г

Лук зелёный — 15 г

Соль, перец — по вкусу

Паприка — 3 г

Сухой чеснок — по вкусу

Соус унаги — 10 г

Кунжутное масло — 3 г

Вода — 30 мл

Кунжут

Способ приготовления

В тёплую воду добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы дрожжи активировались. Добавьте соль, растительное масло и просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 30-40 минут, чтобы оно поднялось. В свиной фарш добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, соус унаги, кунжутное масло и воду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте зелёный лук и добавьте к фаршу. Снова перемешайте. Подошедшее тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Нарежьте тесто на небольшие круги диаметром 5-7 см.

В центр каждого круга положите 1 чайную ложку начинки и залепите края, формируя булочку. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите булочки на сковороду швом вниз, добавьте немного воды и накройте крышкой.

Готовьте булочки, периодически переворачивая, чтобы они равномерно прожарились со всех сторон. Общее время жарки составляет 7-10 минут.

В конце жарки посыпьте булочки кунжутом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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