Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать мясные булочки с паприкой и на дрожжах, это блюдо может быть не самым полезным, но определенно будет вкусным.
Ингредиенты
- Мука — 250 г
- Сахар — 5 г
- Тёплая вода — 140 г
- Дрожжи — 7 г
- Соль — 2 г
- Растительное масло — 10 г
- Свиной фарш — 200 г
- Лук зелёный — 15 г
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка — 3 г
- Сухой чеснок — по вкусу
- Соус унаги — 10 г
- Кунжутное масло — 3 г
- Вода — 30 мл
- Кунжут
Способ приготовления
В тёплую воду добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы дрожжи активировались. Добавьте соль, растительное масло и просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 30-40 минут, чтобы оно поднялось. В свиной фарш добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, соус унаги, кунжутное масло и воду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте зелёный лук и добавьте к фаршу. Снова перемешайте. Подошедшее тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Нарежьте тесто на небольшие круги диаметром 5-7 см.
В центр каждого круга положите 1 чайную ложку начинки и залепите края, формируя булочку. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите булочки на сковороду швом вниз, добавьте немного воды и накройте крышкой.
Готовьте булочки, периодически переворачивая, чтобы они равномерно прожарились со всех сторон. Общее время жарки составляет 7-10 минут.
В конце жарки посыпьте булочки кунжутом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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