Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать мясные булочки с паприкой и на дрожжах, это блюдо может быть не самым полезным, но определенно будет вкусным.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты

  • Мука — 250 г
  • Сахар — 5 г
  • Тёплая вода — 140 г
  • Дрожжи — 7 г
  • Соль — 2 г
  • Растительное масло — 10 г
  • Свиной фарш — 200 г
  • Лук зелёный — 15 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Паприка — 3 г
  • Сухой чеснок — по вкусу
  • Соус унаги — 10 г
  • Кунжутное масло — 3 г
  • Вода — 30 мл
  • Кунжут

Способ приготовления

В тёплую воду добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы дрожжи активировались. Добавьте соль, растительное масло и просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 30-40 минут, чтобы оно поднялось. В свиной фарш добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, соус унаги, кунжутное масло и воду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте зелёный лук и добавьте к фаршу. Снова перемешайте. Подошедшее тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Нарежьте тесто на небольшие круги диаметром 5-7 см.

В центр каждого круга положите 1 чайную ложку начинки и залепите края, формируя булочку. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите булочки на сковороду швом вниз, добавьте немного воды и накройте крышкой.

Готовьте булочки, периодически переворачивая, чтобы они равномерно прожарились со всех сторон. Общее время жарки составляет 7-10 минут.

В конце жарки посыпьте булочки кунжутом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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