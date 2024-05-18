В Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты - зафиксированы повреждения оборудования, последствия которых уточняются.

В вечерние часы 18 мая планируется ограничение электроснабжения. Как сообщает Министерство энергетики Украины, в ночные и утренние часы по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Европы.

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались за счет собственной генерации и коммерческого импорта. Аварийная помощь по запросу Украины не была привлечена, однако в вечерние часы происходили ограничения потребителей. В течение дня Украина оказывала аварийную помощь Польше, получая излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

По данным Министерства энергетики, в субботу, 18 мая, в ночные и утренние часы по запросу Украины аварийные поставки электроэнергии осуществлялись из Румынии, Словакии и Польши.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируется ограничение промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается", - подчеркнули в ведомстве.

Сообщили в Министерстве энергетики, что ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения оборудования, последствия которых уточняются. В Донецкой области при обстреле отключилась воздушная линия облэнерго, что привело к обесточению подстанций и присоединенных к ним бытовых потребителей.

Также в ведомстве отметили, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 20 411 МВт*ч. Экспорт электроэнергии не предполагается.

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