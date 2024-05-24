Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как готовить особый грибной суп с овощами, который сможет порадовать необычным вкусом, если дополнить его сметаной.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить насыщенный суп с овощами и специями, главная основа которого - грибы.

Ингредиенты

Сухие белые грибы или шампиньоны — 70 г

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Мука — 2-3 ст. л.

Твердый сыр (плавленый сырок)

Лавровый лист — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Сметана — 2-3 ст. л.

Растительное масло для жарки

Специи по вкусу (соль, перец, паприка)

Приготовление

Сухие грибы замочите на ночь в холодной воде. На следующий день процеживаем настой, оставляем его для дальнейшего использования, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В кастрюлю с водой положите нарезанный картофель и поставьте вариться до готовности. Измельчите замоченные грибы и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Добавьте в кастрюлю с картофелем.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, лук и морковь нарежьте мелкими кубиками.

В отдельной сковороде на растительном масле пассеруйте лук с морковью до мягкости. Добавьте специи (соль, перец, паприку). В сковороде с растительным маслом обжарьте муку до золотистого цвета, добавьте паприку.

Смешайте обжаренную муку с пассерованными овощами, продолжайте обжаривать еще 5 минут. Добавьте сметану и процеженный грибной настой (примерно 100 мл), чтобы получился густой соус, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В конце добавьте натертый плавленый сырок, тщательно перемешивайте до однородности. Добавьте приготовленный соус в кастрюлю с бульоном и грибами.

Добавьте лавровый лист и специи по вкусу. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 20 минут.

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