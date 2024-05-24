Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить насыщенный суп с овощами и специями, главная основа которого - грибы.
Ингредиенты
- Сухие белые грибы или шампиньоны — 70 г
- Картофель — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Мука — 2-3 ст. л.
- Твердый сыр (плавленый сырок)
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сметана — 2-3 ст. л.
- Растительное масло для жарки
- Специи по вкусу (соль, перец, паприка)
Приготовление
Сухие грибы замочите на ночь в холодной воде. На следующий день процеживаем настой, оставляем его для дальнейшего использования, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В кастрюлю с водой положите нарезанный картофель и поставьте вариться до готовности. Измельчите замоченные грибы и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Добавьте в кастрюлю с картофелем.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, лук и морковь нарежьте мелкими кубиками.
В отдельной сковороде на растительном масле пассеруйте лук с морковью до мягкости. Добавьте специи (соль, перец, паприку). В сковороде с растительным маслом обжарьте муку до золотистого цвета, добавьте паприку.
Смешайте обжаренную муку с пассерованными овощами, продолжайте обжаривать еще 5 минут. Добавьте сметану и процеженный грибной настой (примерно 100 мл), чтобы получился густой соус, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В конце добавьте натертый плавленый сырок, тщательно перемешивайте до однородности. Добавьте приготовленный соус в кастрюлю с бульоном и грибами.
Добавьте лавровый лист и специи по вкусу. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 20 минут.
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.