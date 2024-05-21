Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила рецепт, который отлично подойдет и для завтрака, и как отдельная закуска.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом легкой и супервкусной закуски.

"Сохраняйте в копилку) Этот рецепт подойдет как для завтрака, так и для закуски", – советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить вкусную закуску из авокадо, для которой понадобятся следующие ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

сыр Фелата – 100 г

оливковое масло – 50 мл

мед – 0,5-1 ч. л.

сок половинки лимона

зелень (зеленый лук, укроп, базилик и т.п. – по вашему вкусу).

Для подачи "Мастер Шеф" Ольга Рябенко дополнительно использовала ароматное масло, укроп, сушеный лук и сушеные томаты.

Авокадо, фелат, оливковое масло, мед, лимонный сок и зелень просто перебиваем блендером до однородной консистенции. Выкладываем полученную массу на тарелку, поливаем ароматным маслом и посыпаем мелко нарезанной зеленью, сушеными томатами и луком.

Лучше всего подавать эту закуску с поджаренным хлебом.

Ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусного салата из редиса. Для приготовления салата нам понадобится 200 г редиски, 100 г огурцов, 200 г сыра Фелата, 1-2 ч.л. меда, 70 г йогурта или сливок, 8 вареных перепелиных яиц, а также зеленый лук и укроп.

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