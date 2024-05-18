Окрошка – популярный холодный суп, который идеально подходит для весны и лета, но чтобы сделать ее максимально вкусной, нужно знать несколько простых секретов.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами секретами приготовления вкуснейшей окрошки, которая освежит в жару.

"Мясо можно брать любое. Сварить, пожарить или запечь - это по Вашему вкусу. Я люблю ростбиф или жареное бедро. Еще вкусно добавить что-то копченое. Ну и конечно, если любите, то добавьте колбасу", – пояснила шеф-повар.

Для приготовления окрошки нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 400 г

огурец свежий – 3-4 шт.

редис - 5 шт.

яйца – 5 шт.

филе бедра – 500 г

лук сладкий

сметана – 100 г

горчица американская – 40 г

хрен – 10 г

соль, перец, щепотка сахара (по желанию)

зелень

газировка (очень холодная) - 0,5 л

Кроме того, можно добавить в заливку майонез, а также регулировать остроту окрошки крепкой горчицей.

Картофель для окрошки шеф-повар запекает: хорошо вымывает, смазывает растительным маслом, посыпает солью, заворачивает в фольгу и отправляет в разогретую духовку минимум на 1 час, в зависимости от размера картошки.

"Да, это получается дольше, чем просто отварить, но на все салаты и именно в окрошку советую запекать. Так она будет не водянистая", - подчеркнула кулинар.

Яйца варим вкрутую, чистим и разделяем желтки и белки. Яичные белки, огурцы, запеченный картофель и сладкий лук нарезаем кубиками. Филе бедра обжариваем и также нарезаем кубиками.

Смешиваем яичные желтки, сметану, горчицу, хрен, добавляем соль, перец и перебиваем эту смесь блендером до однородности.

"Уже именно перед самой подачей я заливаю сметанную смесь газировкой. А так все храню в холодильнике отдельно", - добавила шеф-повар.

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