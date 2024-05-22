В этот раз вкусным рецептом пирога с курицей и грибочками поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты
Для основания:
- Мука — 200 г
- Масло или маргарин — 100 г
- Желток — 1 шт.
- Холодная вода — 2-3 ст. л.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Куриное филе — 1 шт.
- Грибы — 300 г
- Лук — 1 шт.
- Соль и перец — по вкусу
Для заливки:
- Яйца — 3 шт. (если маленькие, использовать 4 шт.)
- Сливки 20% — 250 мл
- Твердый сыр — 100 г (для посыпки сверху)
Дополнительно:
- Форма диаметром 22 см
Приготовление
Основание:
Смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте холодное масло и растирайте смесь в крошку. Добавьте желток и 2 ст. л. холодной воды, вымешивайте тесто. Если необходимо, добавьте еще 1 ст. л. воды.
Разделите тесто на две части: большая часть для основы, меньшая для бортиков. Поместите тесто в холодильник на 30 минут. Нарежьте куриное филе, грибы и лук.
Обжарьте филе с луком и грибами до готовности, посолите и поперчите по вкусу.
Смешайте яйца со сливками и немного посолите. Разогрейте духовку до 200°С. Охлажденное тесто распределите по форме, формируя основу и бортики.
Выложите начинку на основу. Залейте начинку яично-сливочной смесью. Посыпьте сверху натертым сыром.
Выпекайте киш в разогретой духовке при 200°С в течение 35-40 минут. Если киш не зарумянился к концу выпекания, можно на несколько минут увеличить температуру.
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