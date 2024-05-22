Простой рецепт пирога можно превратить в изысканное блюдо, если правильно подготовить все продукты и позаботиться о подаче за столом.

В этот раз вкусным рецептом пирога с курицей и грибочками поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты

Для основания:

Мука — 200 г

Масло или маргарин — 100 г

Желток — 1 шт.

Холодная вода — 2-3 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

Куриное филе — 1 шт.

Грибы — 300 г

Лук — 1 шт.

Соль и перец — по вкусу

Для заливки:

Яйца — 3 шт. (если маленькие, использовать 4 шт.)

Сливки 20% — 250 мл

Твердый сыр — 100 г (для посыпки сверху)

Дополнительно:

Форма диаметром 22 см

Приготовление

Основание:

Смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте холодное масло и растирайте смесь в крошку. Добавьте желток и 2 ст. л. холодной воды, вымешивайте тесто. Если необходимо, добавьте еще 1 ст. л. воды.

Разделите тесто на две части: большая часть для основы, меньшая для бортиков. Поместите тесто в холодильник на 30 минут. Нарежьте куриное филе, грибы и лук.

Обжарьте филе с луком и грибами до готовности, посолите и поперчите по вкусу.

Смешайте яйца со сливками и немного посолите. Разогрейте духовку до 200°С. Охлажденное тесто распределите по форме, формируя основу и бортики.

Выложите начинку на основу. Залейте начинку яично-сливочной смесью. Посыпьте сверху натертым сыром.

Выпекайте киш в разогретой духовке при 200°С в течение 35-40 минут. Если киш не зарумянился к концу выпекания, можно на несколько минут увеличить температуру.

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