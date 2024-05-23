Если вы любите суши и роллы, но не хотите тратить деньги на заказ или крутить их самостоятельно, то судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил выход.

На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой рецепт, в котором объединились два популярных блюда – суши и бургер.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить суши бургеры. Это гораздо проще, чем крутить роллы, их очень удобно есть, ну и, конечно, это невероятно вкусно и оригинально.

Для приготовления суши бургеров "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

100 г риса для суши + 200 мл воды + 20 г растительного масла

уксус рисовый – 15 г

соус унаги - 40 г

лист нори – 2 шт.

1 яйцо

половина огурца

треть перца чили

половина авокадо

5 г зеленого лука

70 г слабосоленого лосося

30 г майонеза

5 г острого соуса

30 г соевого соуса

Чтобы правильно приготовить рис для суши, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает его до готовности с добавлением растительного масла. Для заправки риса используем 20 г соуса унаги и рисовый уксус.

На пищевую пленку выкладываем лист нори, в середину половину вареного риса и заворачиваем с помощью пленки, чтобы у нас получилась "булочка". Так же формируем вторую булочку и разрезаем их пополам, как обычные бургерные.

Для начинки бургеров "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает яйцо, нарезает на кусочки рыбу и авокадо, огурец – тоненькими слайсами.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить суши бургеры с разными начинками: в первый он добавляет 20 г соуса унаги, жареное яйцо, огурец, авокадо и зеленый лук, а во второй – смесь острого соуса с майонезом, слабосоленую рыбку и перец чили.

Подаем суши бургеры вместе с соевым соусом.

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