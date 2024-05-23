На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой рецепт, в котором объединились два популярных блюда – суши и бургер.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить суши бургеры. Это гораздо проще, чем крутить роллы, их очень удобно есть, ну и, конечно, это невероятно вкусно и оригинально.
Для приготовления суши бургеров "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- 100 г риса для суши + 200 мл воды + 20 г растительного масла
- уксус рисовый – 15 г
- соус унаги - 40 г
- лист нори – 2 шт.
- 1 яйцо
- половина огурца
- треть перца чили
- половина авокадо
- 5 г зеленого лука
- 70 г слабосоленого лосося
- 30 г майонеза
- 5 г острого соуса
- 30 г соевого соуса
Чтобы правильно приготовить рис для суши, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает его до готовности с добавлением растительного масла. Для заправки риса используем 20 г соуса унаги и рисовый уксус.
На пищевую пленку выкладываем лист нори, в середину половину вареного риса и заворачиваем с помощью пленки, чтобы у нас получилась "булочка". Так же формируем вторую булочку и разрезаем их пополам, как обычные бургерные.
Для начинки бургеров "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает яйцо, нарезает на кусочки рыбу и авокадо, огурец – тоненькими слайсами.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить суши бургеры с разными начинками: в первый он добавляет 20 г соуса унаги, жареное яйцо, огурец, авокадо и зеленый лук, а во второй – смесь острого соуса с майонезом, слабосоленую рыбку и перец чили.
Подаем суши бургеры вместе с соевым соусом.
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