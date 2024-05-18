Чтобы предотвратить усадку одежды, не нужно знать много хитрых лайфхаков, ведь достаточно воспользоваться всего несколькими простыми шагами.
Как предотвратить усадку одежды
Шаг 1. Проверьте этикетки по уходу за тканью перед покупкой и перед стиркой
Первым шагом, чтобы предотвратить усадку одежды, является соблюдение указаний по стирке на этикетке ухода за одеждой. Проверяйте табличку по уходу не только перед стиркой, но и перед покупкой новой одежды, чтобы знать, чего ожидать.
Проверка этикетки по уходу за типом ткани может дать вам представление о том, одежда склонна к усадке, например хлопок или лен, или одежда уже «предварительно усадилась». Некоторые предметы одежды можно чистить «лишь химчисткой», поэтому их нельзя стирать в стиральной машине. Кроме того, обратите внимание на рекомендованную температуру воды, цикл стирки и инструкции по сушке. Как правило, стирка одежды в холодных, щадящих циклах с сушкой при низкой температуре может помочь предотвратить усадку одежды.
Шаг 2: Используйте холодную воду и правильный цикл стирки
Если вы помните только одно правило о том, как избежать усадки одежды, запомните это: храните его в прохладе. Одежда гораздо чаще дает усадку под влиянием горячей воды или высоких настроек сушки.
Стирка одежды в холодной воде в значительной степени способствует сохранению стандартного размера. Избегайте интенсивного цикла работы, быстрого отжима и сушки при высокой температуре. Благодаря этому также можно предотвратить усадку одежды. Вместо этого используйте приложения для деликатной стирки и поместите деликатную одежду в сетчатый мешок для стирки для дополнительной защиты. При сушке сушите на слабом огне или на воздухе. Если вы сомневаетесь, всегда следуйте инструкциям на этикетке по уходу за одеждой.
Шаг 3: Выберите режим сушки в стиральной машине или сушка на воздухе
Сушка одежды в стиральной машине или сушке на воздухе может помочь избежать усадки одежды, минимизируя износ волокон ткани. Этикетка по уходу за вашей одеждой обеспечит оптимальную температуру и настройку сушки, чтобы избежать усадки.
Шаг 4. Избегайте пересушивания белья
Пересушивание и подвергание одежды длительным циклам высокой температуры может повредить ткань и вызвать усадку одежды. Вместо этого выбирайте настройки сушки в стиральной машине или на воздухе через более короткие промежутки времени, чтобы сохранить свою одежду.
Шаг 5. Попытайтесь высушить одежду на воздухе
Помогает ли сушка одежды на воздухе предотвратить усадку? Да. Вместо использования сушилки подумайте о том, чтобы высушить одежду на воздухе, чтобы получить свежую, естественную альтернативу сушке, которая поможет предотвратить усадку одежды.
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