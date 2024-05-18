Первым шагом, чтобы предотвратить усадку одежды, является соблюдение указаний по стирке на этикетке ухода за одеждой. Проверяйте табличку по уходу не только перед стиркой, но и перед покупкой новой одежды, чтобы знать, чего ожидать.

Проверка этикетки по уходу за типом ткани может дать вам представление о том, одежда склонна к усадке, например хлопок или лен, или одежда уже «предварительно усадилась». Некоторые предметы одежды можно чистить «лишь химчисткой», поэтому их нельзя стирать в стиральной машине. Кроме того, обратите внимание на рекомендованную температуру воды, цикл стирки и инструкции по сушке. Как правило, стирка одежды в холодных, щадящих циклах с сушкой при низкой температуре может помочь предотвратить усадку одежды.